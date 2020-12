Rotary-Club spendet für schwimmendes Hospital

Im Rahmen eines Online-Treffens hat Sr. M. Ruth Rottbeck dem Rotary Club Bad Saulgau-Riedlingen aktuelle Informationen über das Krankenhausschiff „Papa Francisco“ nähergebracht. Nach einer Zwangspause zu Beginn der Corona-Pandemie im Amazonasgebiet ist das Schiff inzwischen wieder unterwegs und leistet wichtige Dienste bei der Versorgung der Bevölkerung vor Ort.

Ein Rückblick: 2013, als Papst Franziskus zum Weltjugendtag Brasilien besuchte, kam er in Kontakt mit den Franziskanern der Vorsehung Gottes und fragte sie, ob sie schon etwas am Amazonas machen. Diese folgten dem Aufruf des Papstes und gingen in die Diözese Óbidos, um dort zwei Krankenhäuser zu übernehmen und zu verbessern. Später entstand dort die Idee eines Krankenhausschiffes, welches die medizinische Versorgung der Bevölkerung in den entlegensten Amazonas-Gebieten sicherstellt. Die meisten Leute in der Region haben schlicht nicht die Möglichkeit, einen Arzt zu besuchen. Zu beschwerlich ist die vielstündige Reise, um das nächste Krankenhaus zu erreichen. Durch eine günstige Fügung – eine Chemiefirma wurde zu einem Bußgeld in Millionenhöhe verurteilt und der zuständige Richter hat beschlossen, das Geld dem Schiff zuzuteilen – wurde die Idee, die Menschen vor Ort mit einem Krankenhausschiff zu versorgen, geradezu beflügelt. Nach 2 Jahren Planungs- und Bauphase nahm das Schiff 2018 seinen Betrieb auf. Und so konnte Sr. M. Ruth viele Einsätze begleiten, um mit dem hervorragend ausgestatteten Schiff die medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen: Zahnheilkunde, Augenheilkunde, aber auch Röntgen, Ultraschall – bis hin zum Operationssaal ist alles auf dem Schiff enthalten und freiwillige Mediziner unterschiedlichster Profession begleiteten die Einsätze. Eine beeindruckende Bilderserie verdeutlichte den Rotariern die herausragenden Leistungen der Besatzung bei ihrer Versorgung von rund 700 000 Menschen.

Doch dann kam Corona – etwas später als in Deutschland, aber umso massiver. Die Besatzung musste in Quarantäne, das Schiff stand wochenlang im Hafen. Auch wegen politischer Schwierigkeiten war Sr. Ruth dazu gezwungen, nach Deutschland zurückzukehren, wo sie seither als Oberärztin in einem Berliner Krankenhaus arbeitet.

Seit Mitte des Jahres nimmt das Projekt im wahrsten Sinne des Wortes wieder Fahrt auf. Unter veränderten Bedingungen und Hygienemaßnahmen ist das Schiff wieder unterwegs, versorgt die entlegenen Gebiete mit Arzneimitteln und Hygieneartikeln und auch die Zahl der Behandlungen steigt stetig wieder an. Zugleich gilt es hier, den kranken Menschen zu helfen, aber auch das Virus nicht über das Schiff in die entlegenen Gebiete einzuschleusen und hierdurch die dortigen Bewohner zusätzlich zu gefährden.

Der Rotary Club zeigte sich nach dem Vortrag sehr beeindruckt von dem Projekt. Präsident Martin Buck freute sich daher sehr, dass er im Namen des Clubs eine Spende in Höhe von 1000 Euro, an Sr. M. Tanja - Generalvikarin und Missionsprokuratorin - überreichen durfte.