Rotary Club spendet Bücher an Bad Saulgauer Schulklasse

Dass Lesen zu den wichtigsten Bausteinen guter Bildung gehört, ist unbestritten. Grund genug für Karl-Heinz Birzer und Gerd Bühler vom Rotary Club Bad Saulgau-Riedlingen, im Zuge der bundesweiten Aktion „Lesen lernen – Leben lernen“ mit zur Leseförderung am Störck-Gymnasium beizutragen, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Sie überreichten Schülern der Klasse 6c und ihrer Klassenlehrerin Martina Lude deshalb 76-mal das Buch „Abpfiff“ von Andreas Müller. Der Jugendroman, in dessen Zentrum eine Handballmannschaft steht, die verschiedene Herausforderungen bewältigen muss. Protagonistin Johanna wird dabei vor die Frage gestellt, was im Leben wirklich zählt. „Leistung, Teamgedanke, Liebe – es gibt im Roman viele Schnittstellen zur Lebenswelt junger Menschen und einige Anknüpfungspunkte für den Unterricht“, wird Lude in der Mitteilung zitiert. „Genau zu diesem Zweck gibt es hier auch einen kleinen Begleitband für Lehrer“, ergänzte Karl-Heinz Birzer.

In den Augen der Schüler konnte man schon das Blitzen von Vorfreude sehen, das Buch endlich aufzuschlagen und zu lesen – die echte Lust am Lesen eben. Seit 2003 wurden von den Rotary Clubs in Deutschland bereits mehr als 900 000 Schüler gefördert. Die Aktion „Lesen lernen – Leben lernen“ richtet sich hierbei an Schüler von der ersten bis zur siebten Klasse.