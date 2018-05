Rot-Weiß Weiler dreht auf

Der Klassenerhalt des FV Altheim ist noch immer nicht in ganz trockenen Tüchern. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Trainer Zoran Golubovic zu Hause gegen den FV RW Weiler mit 0:3 (0:0) und braucht nun aus den verbleibenden Spielen in Kehlen und zu Hause gegen Balingen II wohl noch mindestens einen Zähler, um vollends sicher gehen zu können, auch in der nächsten Saison in der Landesluga zu spielen.

„Natürlich hat Weiler in der zweiten Halbzeit mehr Gas gegeben und am Ende verdient gewonnen. Aber während wir in der ersten Halbzeit noch auf Augenhöhe waren, haben wir in der zweiten Halbzeit nachgelassen. Das Führungstor für Weiler fällt natürlich aus einer absolut blöden Situation, als der Spieler von Weiler ungestört flanken darf. Ich behaupte mal: In der ersten Halbzeit hätten wir dieses Tor nicht bekommen“, sagte Zoran Golubovic nach der Partie. „Gegen Kehlen sind wir nun unter Zugzwang. Das ist für mich eigentlich vorentscheidend“, spielte er auch auf die Tatsache an, dass im letzten Spiel Balingen wahrscheinlich mit einer verstärkten Oberligatruppe anreisen wird.

Beide spielen nach vorne

Es ist beiden Mannschaften von Beginn an anzumerken, dass es noch um etwas geht. Altheim kann mit einem Erfolg den Klassenerhalt endgültig klar machen, der Gast aus Weiler will mit einem Dreier an Platz zwei dranbleiben. Beide tun was dafür. Die ersten guten Szenen haben die Gäste aus Weiler. Reichart prüft Reuter im Altheimer Kasten, doch der Schlussmann, so viel sei vorweg genommen, schwingt sich im ersten Durchgang zum großen Rückhalt seines Teams auf (11.). Das Duell bleibt intensiv mit zwei Mannschaften, die am liebsten den Vorwärtsgang einlegen. Florian Geiselhart hat die beste Chance für Altheim. Nach einem Pass in die Gasse jagt er das Leder von halblinks knapp am langen Pfosten vorbei (27.). Nun drängt Weiler auf den Führungstreffer. Zunächst prüft Snelinski Reuter, bleibt aber zweiter Sieger (29.), dann kommt ein weiter Schlag auf Stadelmann, Reuter hält (31.). Die nächste gute Szene resultiert aus einem Standard. Schrode prüft mit einem Freistoß aus der halbrechten Position Weilers Torwart Hane, der das Leder gerade noch über die Latte lenkt (36.). In der Schlussphase der ersten Halbzeit prüft zunächst Paturzo Reuter (41.), dann liefert Reuter seine beste Tat ab: Paturzo setzt sich über rechts durch, der Ball kommt nach innen, Snelinski frei zum Abschluss, Reuter reißt den Arm nach oben und wehrt mit einem Reflex ab (45.).

In der zweiten Halbzeit legt Weiler spürbar einen Gang zu, Altheim ist vor allem damit beschäftigt, den Gegner vom eigenen Sechzehner fernzuhalten, das gelingt nur eine Viertelstunde. Zunächst rettet Springer vor Stadelmann, doch dann fällt die Führung für die Gäste. Karg mit einem weiten Schlag auf Reichart, der aus abseitsverdächtiger Position köpft, Reuter rettet, Dieing fasst per Kopf nach - 0:1 (61.).

Weiler legt nur eine Viertelstunde später durch Stadelmann nach - 0:2 (77.), dann schließt Reichart einen Konter zum 0:3 ab (85.).

Weilers Trainer Jürgen Kopfsguter ist mit der Leistung seiner Mannschaft vor allem im zweiten Abschnitt zufrieden. „Da haben wir Fußball gespielt“, lobte er seine Mannschaft. „In der ersten Halbzeit waren wir vielleicht etwas zu zögerlich. Wir wussten, dass Altheim gefährlich nach vorne ist, schnell umschalten kann. Ich denke, Altheim ist so gut, dass es sicher den Klassenerhalt schafft und wir uns nächstes Jahr in der Landesliga wiedersehen. Für uns ist Platz zwei zwar noch möglich, aber da muss schon viel zusammenkommen.“