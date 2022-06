Roller beschädigt

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende einen Wipproller beschädigt, der an den Fahrradständern des Walter Knoll Schulverbunds abgestellt war. Wie die Polizei mitteilt, montierten die Täter den Lenker des zweirädrigen Fahrzeugs ab und nahmen diesen mit. Außerdem durchschnitten sie die Bremskabel des Rollers. Der entstandene Schaden liegt nach Schätzungen der Polizei im dreistelligen bereich. Sachdienliche Hinweise zur Tat können unter der Telefonnummer 07581 / 48 20 an das Polizeirevier Bad Saulgau gemeldet werden.