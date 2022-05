Rolf Miller kommt ins Bad Saulgauer Stadtforum

Alles scheint wie immer, und bleibt genauso anders. Die Zeiten ändern sich, aber Rolf Miller bleibt - trocken wie eh und je, in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit. Der Kabarettist Rolf Miller kommt am Freitag, 24. Juni, um 20 Uhr mit seinem Programm „Obacht Miller - Se Return of se Normal One“ ins Stadtforum nach Bad Saulgau. Miller zeigt Interessierten, dass wir nicht alles glauben dürfen, was wir denken. Wie immer weiß Miller nicht, was er sagt, und meint es genauso, denn wenn gesicherte Ahnungen in spritzwasserdichte Tatsachen münden, wer erliegt da nicht Millers Charme.

Rolf Millers Figur kann einfach nicht anders: garantiert oft erreicht und nie kopiert. Die Figur bleibt dabei einzigartig wie sie ist. Er verspricht uns ein Chaos der verqueren Pointen. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen der Region sowie online bei Eventim unter www.eventim.de und bei Reservix unter www.reservix.de.