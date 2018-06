Roland Heimerdinger und Wilhelm Epp spenden jeweils 100-mal Blut

21 verdiente Blutspender aus Bad Saulgau sind am Donnerstag im Rathaus geehrt worden. Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) verliehen ihnen die Ehrennadel in Gold für 10-, 25-, 50- und 75-faches Blutspenden. Für sage und schreibe jeweils 100 Blutspenden wurden Roland Heimerdinger und Wilhelm Epp geehrt.

Nachdem die kleine Feier im Sitzungssaal von Bürgermeisterin Doris Schröter eröffnet worden war, würdigte Ernst Buck, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins, das Engagement der Lebensretter. Die Zahl der Blutspender verringere sich stetig, ihr Durchschnittsalter steige, sagte er. Es würden dringend mehr Erstspender benötigt. Immerhin aber sei die Spendenbereitschaft in Bad Saulgau doppelt so hoch wie in Sigmaringen. Die Spender profitierten zum einen dadurch, dass ihr Blut regelmäßig auf verschiedene Krankheiten untersucht werde, zum anderen sei das Spenden der Gesundheit förderlich, beispielsweise bei Bluthochdruck. Bei den Blutspendeterminen könne auf Kosten des DRK auch ein Stammzellen-Screening durchgeführt werden, das für Knochenmarkspenden bei Leukämie nötig ist.

Stadt schenkt Gutscheine

Bei der anschließenden Ehrung bekamen die Spender nicht nur Urkunde und Ehrennadel, sie wurden auch mit einem kleinen Präsent bedacht. Von der Stadtverwaltung gab es noch einen Thermalbadgutschein obendrauf. Roland Heimerdinger lässt sich bereits seit 21 Jahren freiwillig „anzapfen“, um zu helfen. „Ich könnte es ja vielleicht auch selbst einmal brauchen“, gab er zu bedenken.

Wilhelm Epp, Bruder des Nordic-Walking-Weltmeisters Michael Epp, hat schon mit 17 Jahren angefangen, Blut zu spenden. Er sei in Altshausen selbst als Helfer beim DRK tätig und bei der Organisation von Blutspendeterminen zuständig gewesen. Als aktiver Sportler bestätigte er die positiven Auswirkungen des Blutspendens auf die eigene Leistungsfähigkeit. „Ich fühle mich danach belastbarer“, sagte Epp. „Das ist wie der Ölwechsel am Auto.“