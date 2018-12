Rund 1400 Wahlberechtigte können am 13. Januar bei der Bürgermeisterwahl in Ebersbach-Musbach abstimmen. Auf dem Wahlzettel wird aber nur ein Name abgedruckt sein: der von Amtsinhaber Roland Haug. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am Montagabend hat sich kein weiterer Interessent gemeldet.

Amtsinhaber Roland Haug, Jahrgang 1970, ist seit 2003 Bürgermeister von Ebersbach-Musbach. Seine Bewerbung für die dritte Amtszeit hat er schon kurz nach der Ausschreibung abgegeben. Am Montagabend endete um 18 Uhr die Einreichfrist, auch kurzfristig landeten im Rathaus keine neuen Unterlagen eines Bewerbers, wie die Prüfung von Karl Schäfer ergab, dem Vorsitzenden des Wahlausschusses. Die Unterlagen von Haug waren sowohl vollständig als auch form- und fristgerecht eingereicht worden. Nach der bisherigen guten Zusammenarbeit wolle er sich auch weiterhin für Gemeinde und Bürger einsetzen, heißt es in Haugs Bewerbungsschreiben.

Veranstaltungen geplant

„Auch wenn es nur einen Bewerber gibt, hoffen wir nun auf eine gute Wahlbeteiligung“, sagte Karl Schäfer. Die war bei vorherigen Bürgermeisterwahlen beachtlich: 2003 lag sie bei 70,25 Prozent. Damals setzte Haug sich gegenüber seinen vier Mitbewerbern bereits im ersten Wahlgang mit 53,01 Prozent durch und wurde Nachfolger von Anton Brauchle. 2011 machten 76,3 Prozent der Wahlberechtigen den Gang an die Urne. Von den gültigen Stimmen entfielen 83,4 Prozent auf den Amtsinhaber. Der einzige Mitbewerber Alexander Savarino verbuchte 16,1 Prozent. Auch ohne Gegenkandidat will Haug sich nun aber im Wahlkampf engagieren. „Eigentlich habe ich den schon die vergangenen acht Jahre gemacht, aber ich werde auch jetzt Gas geben wie bei der vorherigen Wahl“, sagt Haug. Seine Veranstaltungen legt er aber nicht in die Weihnachtszeit, sondern in die Woche vor der Wahl am 13. Januar. Den Auftakt macht am Sonntag, 6. Januar, um 10.30 Uhr ein Frühschoppen im Schützenhaus in Ried. Am Montag, 7. Januar, will Haug mit den Bürgern in Boos im Äbtissin-Anna-Saal ins Gespräch kommen, am Dienstag, 8. Januar, um 20 Uhr im Restaurant Esmeralda in Ebersbach. Am Donnerstag, 10. Januar, besucht Haug um 14.30 Uhr zunächst den Seniorennachmittag in der ASB-Wohnanlage in Musbach und steht ab 20 Uhr im Sportheim für Gespräche zur Verfügung.

Die Zahl der Wahlberechtigten liegt mit rund 1400 bei der Bürgermeisterwahl etwas höher als zuvor. Denn das Kabinett der grün-roten Landesregierung hatte im November 2012 beschlossen, das Mindestwahlalter bei kommunalen Wahlen zu senken. Somit dürfen in Ebersbach-Musbach erstmals die jungen Wähler ab 16 Jahren bei der Bürgermeisterwahl mit abstimmen. Die Bürgermeisterstelle in Ebersbach-Musbach ist hauptamtlich, Haug ist zudem seit 2014 ehrenamtlicher Bürgermeister in Hoßkirch.