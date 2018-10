Rocco Curcio rast auf Platz fünf

Den fünften Platz hat das Bad Saulgauer Motorsport-Talent Rocco Curcio vergangene Woche beim ADAC-Kart-Bundesendlauf in der Klasse „Bambini light“ erreicht. Der Zehnjährige hatte sich über den Sommer hinweg in sieben Rennen für das Deutschlandfinale der besten zwölf Fahrer in Wittgenborn qualifiziert. Für den jungen Sportler, der erst seit einem knappen Jahr im Kart sitzt, ist dies mehr als ein Achtungserfolg, denn nach dem Qualifying lag Rocco Curcio aufgrund eines Fehlers am Fahrzeug noch auf dem letzten Platz. „Wir waren schon etwas enttäuscht, dass wir wegen ein bisschen zu viel Öl im Motor von ganz hinten starten mussten“, erklärt sein Vater und Förderer Nino Curcio. Mit seiner Frau Brigitta hat der Motorsportfan sowohl das Fahrzeug, als auch die gesamte Ausrüstung für das junge Talent gekauft. „Da kamen schnell über 5000 Euro zusammen“, erklärt der Feinmechaniker, der die Wartung und Pflege des Fahrzeugs selbst durchführt. Zweimal im Monat ist die junge Familie zu den anstehenden Rennstrecken gefahren, um vor Ort unter Wettkampfbedingungen zu trainieren. Dazu gehörte neben dem Ablaufen und Analysieren der Strecke auch das Testen unterschiedlicher Strategien. Noch habe man eben keinen großen Rennstall, der Rocco fördere, was sich nach den zuletzt guten Rennen schnell ändern könne. „In der nächsten Saison will Rocco in der Bambiniklasse starten“, erklärt seine Mutter. Dort sei zwar das Fahrerfeld noch besser besetzt, sie sei sich jedoch sicher, dass Rocco sich auch hier durchsetzen werde. „Meine Vorbilder sind ja nicht umsonst Michael Schumacher und Ayrton Senna“, ergänzt Rocco selbst.