Riedlingen will seine Serie ausbauen

Der TSV Riedlingen muss am Samstag (15.30 Uhr) zum vorletzten Auswärtsspiel der Aufstiegsrunde in der Fußball-Landesliga beim TSV Trillfingen antreten. Nach drei Siegen zuletzt ist die Stimmung bei den Rothosen gut. Platz sieben zu halten scheint das realistische Ziel. Der Abstand nach oben ist zu weit, Weiler auf Rang acht hat derzeit drei Punkte Rückstand.

Trotzdem warnt Hermanutz vor dem Gegner: „Wir haben uns schon im Hinspiel sehr schwer getan gegen Trillfingen. Wir denken in der Schlussphase der Saison von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel“, sagt der Coach. Zuletzt nutzte man das spielfreie Wochenende auch, um das Training ein bisschen zu reduzieren. „Wir haben vor dem spielfreien Wochenende nur einmal trainiert, dann am vergangenen Mittwoch zum ersten Mal wieder richtig. Mein Eindruck war sehr gut“, schildert Hermanutz.

„Wir wollen nicht, dass die Mannschaft nach Trillfingen fährt und denkt, sie sei auf einer Kaffeefahrt. Wir wollen jedes Spiel gewinnen.“ Mit der Aufstiegsrunde bislang ist Hermanutz zufrieden, nicht nur mit der Serie der drei Siege zuletzt. „Wir waren eigentlich nur im Spiel gegen den FV Ravensburg II chancenlos und hätten da mit ein bisschen Glück sogar unentschieden spielen können“, sagt Hans Hermanutz. „Aber ansonsten waren wir in allen Spielen auf Augenhöhe, auch bei den Niederlagen gegen Albstadt und Biberach.“

Zuletzt war Hermanutz nur mit der zweiten Halbzeit gegen Balingen II zufrieden. „In der ersten Halbzeit haben wir nicht gut gespielt, hatten den Ball zu lange am Fuß, haben zu viele Fehler gemacht. Erst in der zweiten Halbzeit haben wir es in der Vorwärtsbewegung besser gemacht, waren in den Dribblings aggressiv. Gefallen hat mir über 90 Minuten weg unsere Defensive“, sagt der Trainer.

Wieder zur Verfügung steht Martin Schrode. Fehlen wird in Trillfingen gleich eine ganze Reihe an Spielern: Tobias Widmer (Kurzurlaub), Dennis Retunsky (Schulterverletzung), hinter Artur Altergot (privat), Hannes Schmid, der krank war, stehen Fragezeichen. „Schade, weil gerade Hannes Schmid war zuletzt richtig gut drauf“, sagt Hermanutz. Dominik Früh kann wohl nur eine Halbzeit spielen, da er ebenfalls eine private Verpflichtung hat. „Natürlich ist das wieder eine Chance für die jungen Spieler wie Tarik Mehidi zu zeigen, dass sie eine Alternative sind.“