Riedlingen will einen Dreier - FC Ostrach hat einen neuen Trainer

Derby in Riedlingen. Der TSV empfängt am Samstag, 14.30 Uhr den FC Ostrach. „Unser Ziel sind drei Punkte. Dann haben wir 26 Punkte und können einigermaßen beruhigt nach Dotternhausen fahren“, sagt Riedlingens Trainer Markus Keller.

Mit dem Punkt gegen den FC Albstadt war Keller am Ende zufrieden. „Klar, wenn du das Tor in der vierten Minute der Nachspielzeit schießt, hört sich das immer glücklich an. Aber ich glaube, das Spiel war ausgeglichen und wir hatten das 1:1 und einen Punkt in Riedlingen zu behalten verdient.“

Trotzdem ist ein Sieg gegen Ostrach nun aus Riedlinger Sicht fast Pflicht. Der Grund heißt Oberzell, hat 22 Punkte und tippt den Riedlingern förmlich auf die Schulter. Zumindest spüren Keller und Co. den Atem des Verfolgers, der nur einen Zähler weniger hat und - nach derzeitigem Stand - auf dem Relegationsplatz steht. Und auch Eschach auf dem ersten Abstiegsplatz ist nur drei Zähler entfernt. „Wir verlieren nicht so oft, wir gewinnen aber auch nicht so oft, wir spielen aber zu oft unentschieden“, rechnet Keller vor. Mit fünf Unentschieden ist Riedlingen Zweiter in dieser Wertung, nur Heimenkirch hat sechs Remis. Zum Vergleich: Riedlingen hat erst sechs Spiele verloren, nur zwei mehr als Klassenprimus Weiler.

Raphael Sontheimer wird beim Vorhaben gegen Ostrach einen Dreier einzufahren, nicht mithelfen können. Der Innenverteidiger sah im Spiel gegen den FC Albstadt die Gelb-Rote Karte, obwohl er das Foul, das dazu führte, zuvor gar nicht begangen hatte. „Das ist natürlich ärgerlich. Der Schiedsrichterassistent und der Schiedsrichter haben sich sogar noch einmal unterhalten, der Albstadter Betreuer hat auch nochmals gesagt, dass es ein anderer Spieler war...Aber das ist nun mal so“, sagt Keller. Er reagiert recht relaxt wohl auch, weil Sontheimer die ganze Woche mit Grippe flach lag und ohnehin nicht hätte spielen können. Und so sieht Keller den falschen Platzverweis entspannt.

„Außer Raphael lagen drei, vier Spieler in dieser Woche flach oder konnten nicht mittrainieren. Aber sie können wohl alle gegen Ostrach spielen“, sagt Keller zum Trainingsbesuch unter der Woche. Wieder mit von der Partie ist Martin Schrode, der auf der Sechserposition zum Einsatz kommt. Denn da Sontheimer fehlt, rückt Fauler in die Kette, Schrode nimmt den Platz im Mittelfeld ein.

Eine personelle Entscheidung ist auch in Ostrach gefallen. André Eckstein wird ab kommenden Dienstag neuer Trainer beim Tabellenletzten. Das steht seit dieser Woche fest. „Wir hatten schon seit einigen Jahren immer mal wieder Kontakt, aber es hat terminlich nie gepasst. Jetzt passt es und André wollte unbedingt zu uns. Er hat uns mal in einem Vorbereitungsspiel gegen den FV Wa-Re spielen sehen und seither wollte er mal zum FCO kommen“, sagt Ostrachs Abteilungsleiter Raphael Vetter über den Sohn des ehemaligen Nationalspielers Dieter Eckstein.

Der 33-Jährige war zuletzt beim TSV Frommern in der Verantwortung, mit dem er in die Bezirksliga aufgestiegen war, wo er aber nun - trotz Platz zwei - vor einigen Wochen entlassen wurde. „André Eckstein hat uns mit seiner ganzen Einstellung zum Fußball überzeugt“, sagt Vetter. Eckstein lebt und arbeitet in Sigmaringen für einen Finanzdienstleister. „Er hat noch ein Büro in Markdorf, er lebt aber in Sigmaringen und die Entfernungen halten sich auch im Rahmen. Auch von daher passt es“, sagt Vetter. Der neue Coach sei sich der Schwere der Aufgabe bewusst, so Vetter. „Dennoch ist die Partnerschaft auf alle Fälle längerfristig angelegt und nicht nur bis zum Sommer.“

Der 1,77 Meter große Mittelfeldspieler, der in Ostrach auch Spielertrainer sein soll, spielte nach Stationen in der Jugend beim FC Augsburg, Post Regensburg und dem TSV Rothenburg für Aindling, Dürrwangen, Ansbach, den Hegauer FV, den Hattinger SV sowie als Spielertrainer für Sauldorf, Straßberg und zuletzt eben Frommern.

Gegen den TSV Riedlingen müssen die Ostracher noch auf Eckstein verzichten. In der Verantwortung steht noch einmal Stefan Sakru. „Personell sieht es wieder ein bisschen besser aus als zuletzt. Zumindest die beiden Urlauber sind zurück“, sagt Vetter.