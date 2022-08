Riedlingen will die weiße Weste behalten

Den idealen Start in die laufende Saison der Fußball-Landesliga hat der TSV Riedlingen erwischt. Zwei Spiele, zwei Siege, 3:0 Tore, sechs Punkte. Die Mannschaft von Trainer Markus Keller ist eine von drei Mannschaften, die bislang die Maximalausbeute auf dem Konto zu Buche stehen hat. Nun führt die Reise die Rothosen am Mittwochabend (18 Uhr) zum Aufsteiger TSV Heimenkirch.

„Danke. Aber leistungsmäßig ist noch sehr viel Luft nach oben“, sagt Riedlingens Trainer Markus Keller auf die Glückwünsche zum gelungenen Saisonstart und der Optimalausbeute.

„Vor allem die Leistung speziell am Samstag gegen Dotternhausen war nicht gut. Wenn du 75 Minuten gegen zehn Mann spielst, 1:0 führst, dann ewartest du dir halt ein anderes Resultat“, sagt Keller.

Vor allem die Art und Weise wie seine Mannschaft gegen den Ball gearbeitet habe, löste in Keller ein wahres Wunschkonzert fürs nächste Spiel aus. Aber auch in Ballbesitz habe seine Mannschaft einfach zu wenig gemacht, der Ball sei zu schnell wieder weg gewesen. „Außerdem sind wir den Gegner nicht richtig angelaufen, wenn er den Ball hatte“, sagt Keller.

„Die reinen Zahlen, 3:0 Tore, zwei Siege, sechs Punkte sind natürlich in Ordnung. Das ist alles okay“, unterstreicht Riedlingens Trainer. Und natürlich würden die Rothosen die Serie am Mittwochabend nur zu gerne ausbauen, auch wenn es ein anstrengender Trip ins Allgäu wird. „Wir werden um halb drei losfahren, zwei Stunden im Bus sitzen und nach der Ankunft dort erst mal eine halbe Stunde laufen, um das wieder aus den Beinen rauszubekommen“, sagt er.

Beim Vorhaben in Heimenkirch etwas zu holen, stehen Markus Keller Jan Siefert und Dennis Altergot wieder zur Verfügung. Dafür muss der Trainer auf Pascal Schoppenhauer verzichten, der zuletzt sowohl gegen Ostrach als auch gegen Dotternhausen die Riedlinger jeweils mit 1:0 in Führung gebracht hatte. Schoppenhauer steht in den kommenden drei Wochen urlaubsbedingt nicht zur Verfügung.

Bei aller Euphorie: Keller warnt vor den Heimenkirchern. „Das ist ein starker Aufsteiger, der - im Gegensatz zu vielen anderen Aufsteigern - Fußball spielen will. Einige Spieler kenne ich noch aus meiner Zeit als Trainer in der Ravensburger Jugend sehr gut“, sagt Keller und weiß um die Qualitäten der Gastgeber.