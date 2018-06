Riedlingen verabschiedet sich Richtung „Malle“ ohne Wimpel

Der TSV Riedlingen hat bereits seine Rundenspiele beendet. Mit einem Kantersieg verabschiedete sich die Mannschaft aus der Liga - 9:0 gegen den SV Ringingen, der wahrlich keine schlechte Runde spielte, aber in Riedlingen überfordert war. Sowohl der SV Betzenweiler, als auch die SG Öpfingen haben ihre Auswärtsspiele deutlich gewonnen und bleiben im Rennen um den Relegationsplatz. Pflummern und Bussen kassierten deutliche Heimniederlagen. Der SV Oggelsbeuren muss in die Relegation, da der SV Dürmentingen am Sonntag gewann und letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigte. Oberdischingen und Ertingen/Binzwangen trennten sich 2:2.

TSV Riedlingen - SV Ringingen 9:0 (4:0). - Tore: 1:0 Tobias Trenz (15.), 2:0 Pascal Schoppenhauer (35.), 3:0 Dennis Altergot (38.), 4:0 Nico Büchele (44.), 5:0 Pascal Schoppenhauer (51.), 6:0 Dennis Altergot (55.), 7:0 Pascal Schoppenhauer (60.), 8:0 Felix Schmid (65.), 9:0 Philipp Baier (88.). - Zum Abschluss feierte der TSV Riedlingen nochmals einen deutlichen Sieg. Trainer Hans Hermanutz zeigte sich am Spielende selbst überrascht. Vor der Partie und während des Spiels wechselte er noch einmal durch. „Obwohl uns in der Rückrunde zwei wichtige Spieler als Langzeitverletzte gefehlt haben, hat meine Mannschaft das sehr stark durchgezogen“, lobte er sein Team. Spielleiter Martin Hinz: „Unsere Mannschaft hat sehr viel investiert und hat noch zweimal die Querlatte getroffen. Der SV Ringingen konnte am Sonntag nicht mithalten.“ Am Spielende erhielt Kapitän Fabian Ragg aus den Händen von Staffelleiter Dietmar Traub den Meisterwimpel. Mitte der Woche fährt die Mannschaft für vier Tage nach Mallorca, um den Titel zu feiern. „Den Wimpel lassen wir aber hier“, sagte Riedlingens Routinier Fabian Spinner, angesprochen auf das eine oder andere WFV-Pokal-Missgeschick anderer Vereine.

SV Dürmentingen - Türkgücü Ehingen 2:1 (1:0). - Tore: 1:0 Timo Schlegel (6.), 1:1 Mehmet Kaplan (65.), 2:1 Patrick Schlegel (77./FE). - Im Duell der Aufsteiger siegt die Heimmannschaft letztendlich verdient. Vor allem in der ersten Halbzeit hätte der SV Dürmentingen schon höher führen müssen. Die zweite Halbzeit war deutlich ausgeglichener, wobei das Niveau nachließ. Beide Mannschaften haben den Klassenerhalt geschafft. - Reserven: 3:0 (gew.; Spielermangel Gast).

SpVgg Pflummern-Friedingen - SV Betzenweiler 0:6 (0:4). - Tore: 0:1 Andrej Hasenkampf (17.), 0:2 Marius Rudolph (32.), 0:3 Rainer Neubrand (35./FE), 0:4 Fabian Argo (43.), 0:5 Benjamin Argo (53./FE), 0:6 Fabian Argo (84.). - Z.: 80. - Betzenweiler war aus Pflummerer Sicht der erwartet starke Gegner bei fast tropischen Temperaturen auf Pflummerns Höhen. Pflummern steckte trotz aussichtslosen Rückstans zur Halbzeit (0:4) im letzten Kreisliga-A-Heimspiel dieser Saison nie auf und verhinderte so eine Packung. „Bei dem Lokalkampf war auch mal wieder ein Schiedsrichter mit wenig Anreisekosten eingeteilt, der seine Sache gut machte“, so Pflummerns Pressesprecher Rehm.

SV Oberdischingen - SGM Ertingen/Binzwangen 2:2 (1:1). - Tore: 0:1 Alexander Hecht (20.), 0:2 Laurin Birkhofer (25.), 1:2 Toni Lindinger (45.), 2:2 Julian Albrecht (60.). - Julian Albrecht sagte: „Wir haben die erste Halbzeit völlig verschlafen“. Die zweite Halbzeit war ausgeglichen. - Reserven: 0:6.

SF Bussen - SG Öpfingen 1:4 (0:3). - Tore: 0:1, 0:2 Philipp Mall (18., 32.), 0:3 Tom Heimbach (37.), 1:3 Jakob Schlaucher (50.), 1:4 Tobias Schüle (66.). - Bussen steht seit mehreren Wochen als Absteiger fest. - R.: 0:5.

SG Griesingen - FC Schelklingen/Alb 5:0 (4:0). - Tore: 1:0 Bernd Weimann (5./FE), 2:0 Tim Werner (8.), 3:0, 4:0 Bernd Weimann (15., 25.), 5:0 Mathias Kurz (65.). - Besonderes Vorkommnis: Der Gästetorhüter hält FE (27.). - Reserven: 3:0 (gewertet).

SF Kirchen - VfL Munderkingen 2:2 (2:1). - Tore: 0:1 Florian Jaumann (11.), 1:1, 2:1 Sebastian Tress (30., 38,), 2:2 Florian Jaumann (87.).