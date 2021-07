Riedlingen unterliegt dem SCP

Fußball-Landesligist TSV Riedlingen hat sein Testspiel gegen den südbadischen Verbandsligisten SC Pfullendorf mit 2:4 (1:0) verloren. In der ersten Halbzeit lagen die Rothosen nach einem Tor von Dennis Altergot sogar mit 1:0 in Front, ehe Samuel Peter mit einem Doppelschlag die Partie drehte und Jan Konrad den SCP mit 3:1 in Front brachte. Pascal Schoppennhauer verkürzte zwar auf 2:3 aus Sicht des Gastgebers, doch Susic stellte den alten Abstand wieder her.

TSV Riedlingen - SC Pfullendorf 2:4 (1:0). - Tore: 1:0 Dennis Altergot (32.), 1:1, 1:2 Chimampka Samuel Peter (48./57.), 1:3 Jan Konrad (57.), 2:3 Pascal Schoppenhauer (80.), 2:4 Nenad Susic (87.).