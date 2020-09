Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder an. Damit stellt sich auch die Frage, was weiterhin erlaubt ist und in welchem Umfang.

Hier bekommen Sie einen Überblick, welche Regeln aktuell in Baden-Württemberg und Bayern gelten.

Die Regelungen erfolgen unter bundesweiter Auflagen wie Abstands- und Hygienebestimmungen sowie der Maskenpflicht in Handel und Nahverkehr.

Bußgeld bei Missachtung der Maskenpflicht Baden-Württemberg: Für Maskenverweigerer etwa in Geschäften gilt das zwischen den Ländern und der ...