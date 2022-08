Riedlingen: Mit Geduld zum zweiten Sieg

Der TSV Riedlingen hat auch die zweite Partie der laufenden Saison in der Fußball-Landesliga gewonnen. Mit 2:0 besiegte das Team von Trainer Markus Keller am Samstagnachmittag den SV Dotternhausen. Die 200 Zuschauer sahen im Donaustadion aber eine insgesamt zähe Partie, denn die Rothosen verpassten einen möglichen höheren Sieg. Mit sechs Punkten aus zwei Spielen bleiben die Riedlinger aber an den Spitzenteams Laupheim und Friedrichshafen dran.

Urlaubsbedingt musste TSV-Trainer Keller erneut seine Startelf umbauen. So starteten Gribanov und Tobias Widmer als Außenverteidiger. Christian Münz wurde auf den rechten Flügel beordert. Die Spielausrichtung beider Mannschaften war schnell zu erkennen: Tief stehende Gäste versuchten die Räume eng zu machen und lauerten auf Konter und Standards. Der TSV spielte - wie von Coach Keller gefordert - sehr geduldig, musste immer wieder über die Innenverteidiger neu aufbauen. Und so leitete ein Freistoß aus 25 Metern die TSV-Führung ein: Der fleißige Hannes Schmid zirkelte das Leder auf die lange Ecke, der ansonsten sichere Gästekeeper Baasner ließ den Ball nach vorne klatschen und Pascal Schoppenhauer bedankte sich per Kopf – 1:0 (17.), Schoppenhauers zweiter Saisontreffer, zum zweiten Mal ein 1:0.

Dann holte sich Dotternhausens Scherer nach zwei rüden Fouls innerhalb weniger Minuten berechtigt die gelb-rote Karte ab und brachte die Gäste in Unterzahl. Nach 30 Minuten ging Schoppenhauer über links an seinem Gegenspieler vorbei und zog in den Strafraum, doch sein Schuss landete nur am Außennetz. Dann ging Widmer über rechts durch, doch seine Hereingabe krallte sich Baasner dieses Mal sicher. Nach vorne blieben die Gäste harmlos.

Die zweite Hälfte begann mit einer Chance für Riedlingens Neuzugang Echsle, doch er scheiterte aus zehn Metern am Torhüter. Das Spiel wurde nun zerfahrener, der Ballbesitz wechselte fast im Sekundentakt. Trotzdem fanden die Rothosen immer wieder Lücken in der SVD-Defensive. Ragg schickte Münz, der den Torhüter umkurvte aber in letzter Sekunde am Torabschluss gehindert wurde.

Dominik Früh sorgte für das 2:0. Fabian Ragg schickte ihn auf die Reise und Früh überwand den Torhüter, auch wenn der Ball förmlich über die Torlinie kullerte (62.). Die Gäste wurden nun aktiver, auch weil die Rothosen fahrig agierten. Aber zunächst war Hermanutz bei einem Schuss aus zwölf Metern auf dem Posten, dann packte er nach einer Ecke energisch zu.

Christian Münz hatte kurz vor dem Ende die Chance zum 3:0, als er an Baasner scheiterte, der lange stehen blieb (85.). So blieb es beim verdienten 2:0-Heimsieg der Riedlinger. Bereits am Mittwoch muss Riedlingen nun zum Bodensee-Aufsteiger TSV Heimenkirch - wieder mit den Urlaubsrückkehrern Siefert und Dennis Altergot im Aufgebot.