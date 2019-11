Riedlingen kann die Weichen stellen

Zum Auftakt in die Rückrunde sind die Fronten geklärt. Mit dem TSV Riedlingen gibt es einen überragenden Tabellenführer, der im Spitzenspiel am Samstagnachmittag, im Spitzenspiel gegen den Zweiten TSG Ehingen, die Weichen schon Richtung Meisterschaft stellen und eine Vorentscheidung herbeiführen kann. Drei Klubs kämpfen wohl um Platz zwei, die TSG Ehingen und der FV Neufra sowie mit Außenseiterchancen die SG SC Blönried/SV Ebersbach. Fünf Mannschaften haben arge Abstiegsnöte, die SG Hettingen/Inneringen, der FV Altshausen, der FC Krauchenwies/Hausen, die SG Altheim und der FV Altheim.

FC Krauchenwies/Hausen a.A. - FV Altheim (Sa., 14.30 Uhr). - Gegen den FV Altheim hat der Gastgeber noch einiges gutzumachen. Im Hinspiel gab es eine 1:5-Schlappe. Aktuell haben beide Teams allerdings Abstiegssorgen. Der FCK/Hausen liegt auf dem Platz, der am Ende wieder die Relegation bedeuten würde. Der Gast hat nur zwei Zähler mehr auf der Habenseite. Gelingt dem FCK der dritte Heimsieg, kann er die Altheimer in der Tabelle überholen. Der Gast zeigt auswärts nicht die Schokoladenseite. Fünf Punkte (ein Sieg, zwei Remis) und 9:19 Tore. Das ist zu wenig.

TSV Riedlingen - TSG Ehingen (Sa., 15.30 Uhr). - Der Erste empfängt den Zweiten. Im Spitzenspiel beim Tabellenführer kann bereits eine Vorentscheidung im Kampf um den Titel fallen. Die TSG Ehingen liegt mit elf Zählern hinter dem Spitzenreiter. Bleibt Riedlingen in der Spur und setzt die Siegesserie fort, betrüge der Vorsprung 14 Zähler bei noch 14 zu absolvierenden Spielen. Die TSG und die gesamte Konkurrenz könnte sich auf den Kampf um Tabellenplatz zwei konzentrieren. Im Hinspiel siegte Riedlingen mit 3:1. Die Heimbilanz des Spitzenreiters ist beeindruckend – acht Siege, 24:6 Tore.

SV Hohentengen - SG Hettingen/Inneringen (So., 14.30 Uhr). - Die Heimspiele in der Göge gegen Hettingen/Inneringen waren in den vergangenen Jahren immer spannend. Zwei Heimsiege, zwei Remis und eine Niederlage stehen zu Buche. Die aktuelle Form spricht ganz leicht für die Hausherren, auch wenn der Gast nunmehr seit zwei Spieltagen unbesiegt ist (ein Remis, ein Sieg). Der Punktgewinn in Neufra war schon überraschend. Gelingt den Gästen der dritte Saisonsieg, könnten sie die rote Laterne an Altshausen weitergeben.

FV Neufra - Spfr. Hundersingen (So., 14.30 Uhr). - Im Hinspiel jubelten die Fans insgesamt siebenmal. Am Ende hatte Neufra mit 4:3 die Nase vorne. Auch im ersten Rückrundenspiel wird mit einem knappen Ergebnis gerechnet. Die Gäste haben auswärts bisher enttäuscht (zwei Siege, 9:14 Tore). Der FVN ist das zweitbeste Heimteam der Liga.

FV Altshausen - SG Öpfingen (So., 14.30 Uhr). - Das Hinspiel endete klar mit 4:0 für den Aufsteiger. Der FVA kann sich somit für die Schlappe rehabilitieren. Die aktuelle Heimbilanz spricht aber nicht für den FVA. Zwei Siege aus acht Spielen und vier Tore sind zu wenig, um am Ende die Klasse zu halten. Was Hoffnung macht: Das bislang letzte Pflichtspiel gegeneinander in Altshausen endete mit 2:0 für die Platzherren.

SV Langenenslingen - SGM SW Rottenacker/Munderkingen (So., 14.30 Uhr). - Mit 19 Punkten aus der Vorrunde und noch einem Nachholspiel kann der Aufsteiger mit dem bisherigen Verlauf der Runde zufrieden sein. Gegen den Tabellennachbarn will der SVL den vierten Heimsieg sichern. Die Gäste holten zuletzt zwei Siege in Folge und hoffen auf Torjäger Lukas Ottenbreit, der schon 17 Treffer erzielte. Das Hinspiel konnte der SVL mit 2:1 für sich entscheiden.

SG Altheim - SV Bad Buchau (So., 14.30 Uhr). - Im Hinspiel siegte Altheim mit 3:2. Ein ähnlicher Erfolg gegen den Tabellensechsten würde den Platzherren guttun. Nach drei Niederlagen in Folge muss mal wieder gepunktet werden. Der Gast ist seit drei Spieltagen unbesiegt und hofft auf den achten Saisonsieg. Statistisch spricht jedoch gegen einen solchen Ausgang, dass Altheim aus den letzten drei Pflichtspielen immer als Sieger hervorging (3:2, 2:1, 5:1)

SGM SC Blönried/SV Ebersbach - SV Uttenweiler (So., 14.30 Uhr). - Der Vierte empfängt den Achten. Die Gäste wurden zu Saisonbeginn stärker eingeschätzt. Aktuell belegt der SVU nur einen einstelligen Mittelfeldplatz (Rang acht, 20 Punkte). Die Köhler-Elf steht überraschend auf Rang vier. Mit fünf Siegen aus sieben Spielen ist die SGM auch daheim eine Macht. Die Gäste fahren aber mit einem guten Gefühl nach Ebersbach. Im September 2018 siegte der SVU mit 4:1 und im Oktober 2005 mit 6:2.