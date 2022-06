Riedlingen freut sich aufs Saisonende

Im letzten Spiel der Aufstiegsrunde der Fußball-Landesliga muss der TSV Riedlingen bei der Olympia aus Laupheim antreten. Nach dem Patzer des FV Biberach am vergangenen Wochenende in Albstadt haben die Laupheimer wieder eine rechnerische Chance auf den Titel.

Das alles macht die Situation nicht einfacher für die Rothosen, ihrem scheidenden Trainer Hans Hermanutz einen versöhnlichen Abschluss zu bieten. Doch auch der Trainer sagt selbst: „Wir sind, glaube ich, jetzt alle froh, wenn Schluss ist.“ Denn ie erste Saison seit Ausbruch der Coronapandemie war nicht einfach. „Es war halt so: Einige Spieler kommen aus Verletzungen oder Erkrankungen zurück, dafür fallen neue aus.“ So auch an diesem Wochenende: Zwar sind Felix Schmid und Dominik Früh wieder dabei, doch muss Hermanutz auf Alexander Widmer verzichten. So werden auf der Bank einige Spieler aus der Kreisliga-B-Elf sitzen, die am vergangenen Wochenende schon ihr Spiel absagen musste. Überraschend gegen Weiler spielen konnte Dennis Altergot. „Er hat am Freitag trainiert, hatte keine Beschwerden. Wir haben entschieden, dass er mal auf die Bank sitzt.“ Zur zweiten Halbzeit kam Altergot, erzielte prompt das 1:2 und hatte die Chance zum Ausgleich. „Als Dennis kam, war es sofort ein anderes Spiel. Auch der Rest der Mannschaft hat ganz anders gespielt.“ Derweil treibt der TSV Riedlingen die Planungen für die neue Saison voran. Fünf Neuzugänge vermeldet der Verein für die kommende Saison. Christian Münz und Dennis Echsle, der nach Riedlingen zurückkehrt, kommen vom FV Neufra/Do., Kevin Muranyi kommt vom SV Bad Buchau und Jonas Siefert vom SV Daugendorf. Siegfried Selg kommt vom FC Wacker Biberach, war aber früher beim FV Neufra.