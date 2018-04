Riedlingen erzielt 15 Tore - Betzenweiler punktet

Eine volle Breitseite hat die SpVgg. Pflummern/Friedingen an diesem Wochenende erwischt. Nach den 0:7 bis 0:9-Standardergebnissen schenkte der TSV Riedlingen dem Tabellenletzten 15 Stück ein. Meisterliche Riedlinger. Gute Aussichten auf Platz zwei hat der SV Betzenweiler (4:2 gegen Dümentingen) dank einer starken Halbzeit im Lokalderby.

SpVgg Pflummern-Friedingen - TSV Riedlingen 0:15 (0:8). - Tore: 0:1 Dennis Retunskij (1.), 0:2, 0:3 Fabian Ragg (10./14.), 0:4 Felix Schmid (20.), 0:5, 0:6 Dennis Altergot (23./33.), 0:6 Dennis Altergot (33.), 0:7 Dennis Retunskij (40.), 0:8 Dennis Altergot (44.), 0:9, 0:10 Fabian Ragg (48./50.), 0:11 Dennis Altergot (55.), 0:12, 0:13, 0:14 Dennis Retunskij (57./65./71.), 0:15 Nico Büchele (84.). - Z.: 200. - 15:0 - in Worten: fünfzehn zu null - hieß es am Ende in Pflummern für die Gäste aus Riedlingen. Fast schien es sol, als wollten die Riedlinger an diesem Nachmittag alleine die Torjägerkanone ausschießen. Der TSV Riedlingen drängte die Hausherren von der ersten Minute an in die Defensive und so hieß es bereits nach wenigen Sekunden, Tor für den TSV Riedlingen. Torschütze war der stark spielende Dennis Retunskij. Nach dem ersten Tor ließen die Rothosen Ball und Gegner gut laufen. Tore für den TSV fielen beinahe im Fünf-Minuten-Takt. So stand es zur Halbzeit bereits 8:0 Für die Gäste. Das Bild änderte sich in der zweiten Hlabzeit nicht. Der TSV war haushoch überlegen und erspielte sich Torchancen wie im Training. Mann des Spiels war Dennis Retunskij, der immer ein offenes Auge für seine Mitspieler hatte, selbst aber auch fünf Tore zum Sieg beisteuerte und in Halbzeit zwei einen Hattrick erzielte. Die SpVgg kämpfte aufopferungsvoll bis zur letzten Minute, war aber chancenlos, am Ende trenten beide Mannschaften mehr als ein Klassenunterschid, ohne dass sich die Gäste verausgaben mussten. - Res.: ausg. (Pflummern verzichtete)

FC Schelklingen/Alb - SF Bussen 1:2 (0:0). - Tore: 1:0 Andre Kley (60.), 1:1 Jakob Schlaucher (68.), 1:2 Alexander Beck (80.). - FC-Trainer Wilfried Staiger sagte es klipp und klar: „Wir waren völlig von der Rolle und haben verdient verloren.“ Die Mannschaft von Niko Gleich schöpft neue Hoffnung hat aber noch deutlichen Rückstand ans rettende Ufer und teilweise drei Spiele mehr absolviert als die unmittelbare Konkurrenz. - Reserven: 3:0.

SV Betzenweiler - SV Dürmentingen 4:2 (2:2). - Tore: 0:1 Patrick Schlegel (7.), 1:1 Viktor Hasenkampf (13.), 1:2 Patrick Schlegel (16.), 2:2 Marius Rudolf (41.), 3:2 Viktor Hasenkampf (60.), 4:2 Niklas Buck (88.). - Der Gastgeber-Sieg geht aufgrund der zweiten Halbzeit in Ordnung. 350 Zuschauer wollten das Lokalderby sehen. - Reserven: 0:0.

Außerdem spielten:

VfL Munderkingen - SV Oberdischingen 2:4 (2:1). - Tore: 0:1 Tim Knittel (7.), 1:1 Hossam Khalil (28.), 2:1 Tobias Dorn (32.), 2:2 Eigentor (74.), 2:3, 2:4 Lindinger (78./90.).

SV Ringingen – Türkgücü Ehingen 6:2 (2:0). - Tore: 1:0 Daniel Kress (15.), 2:0 Jan Braunsteffer (22.), 2:1 Emre Berber (51.), 3:1 Raphael Müller (63.), 4:1 Jan Braunsteffer (67.), 5:1, 6:1 Daniel Kress (70., 71.), 6:2 Mehmet Kaplan (76.). - R.: 2:1.

SV Oggelsbeuren - SF Kirchen 2:1 (1:1). - Tore: 1:0 Lukas Weller (7.), 1:1 Sebastian Tress (30.), 2:1 Lukas Weller (70.). - Gelb-Rot: SF Kirchen (85.). - Reserven: 0:8.

SG Öpfingen – SG Griesingen 4:1 (2:1). - Tore: 1:0, 2:0 Philipp Mall (10., 23., FE.), 2:1 Peter Gobs (43.), 3:1 Tobias Schüle (53.), 4:1 Felix Gralla (76.). - Reserven: 2:1.