Richard sichert sich Platz eins

Mit drei Jugendgewichthebern war der TV Mengen beim Abschlussturnier in Weinheim vertreten. Jason Richard sicherte sich mit 23 Kilogramm im Reißen und 29 Kilogramm im Stoßen den ersten Platz. Erik Strihar bewältigte 20 Kilogramm im Reißen und 27 Kilogramm im Stoßen und sicherte sich mit dieser guten Leistung den zweiten Platz. Sein Bruder Paul Stihar überzeugte ebenfalls mit einer sehr guten Leistung, er schaffte 21 Kilogramm im Reißen und 29 Kilogramm im Stoßen in der nächsten Gewichtsklasse und konnte sich über seinen fünften Platz freuen. Der Wettkampftermin am 6. Dezember lag dieses Jahr allerdings sehr ungünstig und es konnten deshalb viele Jugendliche aus Mengen aufgrund anderer Termine nicht an dieser Meisterschaft teilnehmen.