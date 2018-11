Richard Oswald siegt mit Streckenrekord

Bei typischem Novemberwetter ist zum dritten Mal am vergangenen Sonntag der Riedlinger Misselauf mit Kreiswaldlaufmeisterschaften in den Mißmahl´schen Anlagen in Riedlingen ausgetragen worden. Das Besondere an dem Lauf war - wie in den vergangenen zwei Jahren - dass im Rahmen dieses Volkslaufs auch gleichzeitig die Kreiswaldlaufmeisterschaften ausgetragen wurden.

Gesamtsieger über die acht Kilometer lange Hauptlaufstrecke und damit auch Kreismeister wurde Richard Oswald (TSV Riedlingen), der mit einem neuen Streckenrekord von 26:58 Minuten seinen Sieg aus dem vergangenen Jahr wiederholte. Ihm folgten Anton Leandro (TSV Reute Runners) in 26:59 Minuten und Markus Fajerski (CSG Lindau) in 28:21 Minuten. Bei den Frauen siegte Andrea Schönenberger von Mengens Triathleten in 32:48 Minuten, gefolgt von Monika Herz (SV Birkenhard), die in 35:35 Minuten auch Kreismeisterin wurde. Der Mannschaftssieg bei den Männern ging an den TSV Riedlingen mit Richard Oswald, Manuel Münst und Stefan Spöcker. Bei den Frauen siegte der SV Birkenhard mit Monika Herz, Sonja Schöchlin und Irmengard Weckerle.

Einen klaren Sieg über die Mittelstrecke (4000 Meter) feierte U18-Triathlet Lukas Müller (TSV Riedlingen) in 13:32 Minuten. Er wurde auch Kreismeister. Siegerin bei den Frauen wurde U20-Athletin Paulina Wolf (TSV Reute Runners) in 14:49 Minuten. Kreismeisterin wurde Pia Limbeck (U18) aus Mettenberg.