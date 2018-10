Rheuma-Liga findet keinen Nachfolger für den scheidenden Vorsitzenden Eugen Weiß

Die Rheuma-Liga Bad Saulgau sucht nach einem Vorsitzenden. Bis auf diesen Posten haben die Mitglieder allerdings ein neues Leitungsteam gewählt. Vorerst wird der bisherige Vorsitzende Eugen Weiß den Verein bis zur nächsten Mitgliederversammlung kommissarisch führen.

Aktuell hat die Rheuma-Liga Bad Saulgau 2271 Mitglieder, die im Jahr 2017 an 38 475 Therapiestunden im Wasser und in den Gymnastikhallen teilgenommen haben. Die regelmäßige Beratung für Rheumakranke am Dienstag von 16.30 bis 18 Uhr und am Freitag von 11 bis 12.30 Uhr in der Sonnenhof Therme sowie alle drei Wochen am Samstag in der Waldburg-Zeil Rehabilitationsklinik Saulgau wurde ehrenamtlich geleistet und kostenfrei angeboten.

Mit der einstimmig beschlossenen Entlastung des Vorstandes der Rheuma-Liga endete auch die 26-jährige Amtszeit des Vorsitzenden Eugen Weiß. Margit Ernst ist aus privaten Gründen aus dem Sprecherrat ausgeschieden. Lothar Purucker und Ina Stockmann haben ihre Tätigkeit als Gruppensprecher und Isolde Hauser als Organisatorin der Ausflüge abgegeben.

Ute Witt, hauptamtliche Mitarbeiterin des Landesverbandes, dankte Eugen Weiß für seine hervorragende Arbeit in der Rheuma-Liga und leitete die Neuwahl. Christine Andelfinger wurde als Kassiererin einstimmig wiedergewählt. Viktoria Dichmann, Doris Maier und Cordula Schwegmann behalten ihre Aufgaben bei, Brunhilde Weiß konzentriert sich auf die Mitgliederverwaltung und die Beratung. Allen Beisitzern wurde einstimmig das Vertrauen der Mitglieder bestätigt.

Neu ins Team gewählt wurden Kerstin Kilfitt als Schriftführerin, Karin Burkhart für die Mitarbeit in der Abrechnung der Rezepte und Hilde Heitele für die Koordination der Aqua-Bike-Kurse.

Mit der Suche nach einem Vorsitzenden steht dem Verein in den nächsten Monaten wichtige Aufgabe ins Haus. Der ausgeschiedene, aber weiterhin kommissarische Vorsitzende Eugen Weiß betonte vor den rund 50 erschienen Mitgliedern: „Es muss ein Vorsitzender bis zur nächsten Jahreshautversammlung gefunden werden, denn über diese Zeit hinaus werde ich den Verein nicht führen.“

Zu Beginn informierte der Versammlung hatte Ulrike Rauschkolb, Sozialarbeiterin der Waldburg-Zeil Rehabilitationsklinik Saulgau, über das Schwerbehindertenrecht und das Bundesteilhabegesetz informiert.