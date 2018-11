RFV Hohentengen feiert in dieser Saison acht Siege

Acht Reiter haben für den Reit- und Fahrverein Hohentengen in der zurückliegenden Turniersaison insgesamt 52 Platzierungen in Springen und Dressur von der Klasse E bis zur Klasse M erzielt. Achtmal standen dabei Hohentengener Reiter ganz oben auf dem Treppchen. Derzeit bereiten sie sich schon auf die nächste Saison vor. Die erfolgreichsten Reiter waren Holger Zielinski und Heinz-Georg Stratmann.

In der Sparte Dressur begann die Saison für Holger Zielinski und die Stute Dana Lee im April beim Turnier in Bad Wurzach bereits hervorragend mit einem zweiten Platz in der Klasse M*. Darauf folgten noch vier weitere Platzierungen in dieser Klasse bei den Turnieren in Aulendorf, Blaubeuren, Pfullendorf und Sigmaringen/Paulterhof.

Heinz-Georg Stratmann erzielte bei den Springreitern mit seinen Pferden Quibery und Campino in der vergangenen Saison zwölf Platzierungen in Springprüfungen von der Klasse A bis zur Klasse M**, davon vier Platzierungen im Springen Klasse M, sieben Platzierungen im Springen Klasse L und eine Platzierung im Springen Klasse A. Er war damit, gemessen an Ranglistenpunkten, der erfolgreichste Springreiter des Vereins, gefolgt von Jochen Pfefferle und Holger Pfefferle, die sich mit verschiedenen Nachwuchspferden 23 Platzierungen in Springpferdeprüfungen der Klassen A und L, davon sieben Siege, sowie eine Platzierung im Springen Klasse L eritten.

Stefanie Kaufmann siegte beim Reitturnier auf dem Paulterhof im September mit ihrem siebenjährigen Wallach Atkins in der Dressur Klasse E. Außerdem erreichte sie nach einer mehrjährigen Pause im Springsattel mit ihrer bewährten Stute Roxana jeweils eine Platzierung im Stilspringen Klasse E sowie im Springen Klasse E nach Strafpunkten und Zeit in Trochtelfingen. Madlen Kaufmann auf Atkins und Aline Hölz mit ihrer Stute Indira belegten beim Mannschaftsspringen Klasse E, im August in Herbertingen, zusammen mit zwei Reiterinnen des gastgebenden Vereins, den dritten Platz.

Erfolgreicher Saisonabschluss

Madlen Kaufmann holte zudem mit Atkins einen sechsten Platz im Springreiterwettbewerb beim Mai-Turnier auf dem Paulterhof sowie einen vierten Platz in der Dressur Klasse E in Bergatreute, bevor die Turniersaison für sie aufgrund einer Verletzung vorzeitig beendet war. Aline Hölz belegte mit Indira zum Saisonabschluss im September in Pault in der Dressur Klasse A gegen starke Konkurrenz den neunten Platz. Sarah Reisacher erreichte mit Covex im Mai auf dem Paulterhof im Stilspringen Klasse A einen sehr guten vierten Platz und eine Platzierung im Stilspringen Klasse E. Zu ihrem Leidwesen wurde das Pferd danach verkauft. Allerdings konnte sie anschließend mit ihrer Stute Tammy, mit der sie 2018 erstmals auf Turnieren unterwegs war, in Pfullendorf im Dressurreiterwettbewerb noch einen neunten Platz verbuchen.