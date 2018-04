Reutter/Söllner trainieren Ostrach

Das Trainergespann des Fußball-Landesligisten FC Ostrach für die Saison 2018/2019 steht fest. Was die „Schwäbische Zeitung“ schon vor zwei Wochen vermutete, bestätigte Abteilungsleiter Raphael Vetter am gestrigen Freitag: „Timo Reutter und Christian Söllner werden in der nächsten Saison den FC Ostrach trainieren. Unsere Wunschlösung war ein Gespann“, sagte Vetter. Timo Reutter hat die Mannschaft bereits vor zehn Tagen als verantwortlicher Leiter übernommen, im Sommer stößt auch Christian Söllner hinzu. „Christian Söllner hat uns in den Gesprächen einen voll überzeugt. Zudem kennen er und Timo Reutter sich schon sehr lange“, sagte Vetter. Christian Söllner trainierte zuletzt den FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies, führte diesen aus der Kreisliga B in die erweiterte Spitzengruppe der Kreisliga A 2. Zuvor war Söllner beim FC Laiz als Spielertrainer tätig.

Simon Kober bleibe dem FC Ostrach als Spieler erhalten, Lukas Maier werde sich einer schon lange geplanten Operation am Knöchel unterziehen und mindestens ein Dreivierteljahr nicht Fußball spielen können, sagte Vetter weiter.