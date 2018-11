Der FC Ostrach will an diesem Samstag, ab 14.30 Uhr, seine Auswärtsbilanz weiter verbessern. Nach der deutlichen Niederlage zu Hause gegen RW Weiler ist es für die Zebras auch die Gelegenheit, Wiedergutmachung zu betreiben.

Beim SV Dotternhausen, gilt es die gute Auswärtsbilanz, die man bis zum Spiel bei Tabellenführer Berg hatte, fortzuführen. Mit einem Erfolg im letzten Heimspiel des Jahres wurde es nichts. Die Gäste aus Weiler/Allgäu erwiesen sich als ausgebuffter Gegner, der die Fehler der Zebras eiskalt ausnutzte. Die Buchbühlkicker dagegen haderten mit der Chancenauswertung.

In Dotternhausen soll es wieder besser laufen, Punkte hängen bleiben. Der Gastgeber hat momentan ganz andere Sorgen als die Ostracher. Mit sieben Punkten liegt der Aufsteiger auf dem drittletzten Platz. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf den vermeintlichen Relegationsplatz. Für das Team von Trainer Mathias Manz zählt nur ein Erfolg, um wenigstens den Anschluss an die Nichtabstiegsränge zu wahren. Nach acht Partien in Folge ohne Punktgewinn steht die Heimelf mit dem Rücken zur Wand und ist zum Siegen verdammt. Auf fremden Geläuf zeigten sich der Gastgeber oft harmlos, doch vor heimischen Publikum holten sie bisher alle ihre Punkte und auch die gezeigten Leistungen waren landesligatauglich.

Die beiden Mannschaften sind sich noch nie in einem Pflichtspiel gegenüber gestanden, doch wenn die Schwarz-Weißen Richtung Alb fahren, dann haben sie stets einen schweren Stand. Daran will das Trainerduo Reutter/Söllner in Dotternhausen arbeiten. „Natürlich wäre mir ein positives Ergebnis gegen Weiler lieber gewesen, so aber gilt es heute alles zu investieren, um den negativen Lauf, den wir momentan haben, zu beenden“, gibt sich Ostrachs Trainer Timo Reutter kämpferisch. Schon kurz nach dem Spiel gegen Weiler hatte das Trainerduo Reutter/Söllner bekannt, dass die Mannschaft in Dotternhausen unter Druck stehe.

Zahlreiche Ausfälle

Gleich mehrere Spieler stehen auf der Alb voraussichtlich nicht zur Verfügung: Daniel Rothmund (Wadenmuskel) wird sicher ausfallen, hinter dem Einsatz von Tenshi Kleiner (Platzwunde) und Gabriel Fischer (Muskelverletzung) stehen Fragezeichen. Mirko Schiemann (Grippe) konnte unter der Woche kaum trainieren. Sein Einsatz ist ebenfalls fraglich. Es wird ein hart umkämpftes Spiel, das die mitgereisten Fans der Ostracher Kicker erwartet. „Ich hoffe, dass meine erfahrenen Spieler, zusammen mit den jungen Wilden, den Kampf annehmen und heute die Partie dementsprechend angehen“, sagt Timo Reutter. Mit einem Sieg könnten sich die Buchbühlkicker weiter von der Abstiegszone entfernen und sich Schwung für das letzte Spiel in Ravensburg holen.