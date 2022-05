Rettet Stoppi und die 72 Stunden Aktion 2024

Am 14. Mai veranstaltet der BDKJ Biberach und Saulgau den BDKJ-Tag. Die Teilnehmenden erwartet eine spannende Schnitzeljagd durch Biberach.

Der Bund deutscher katholischer Jugend, kurz BDKJ, ist der Dachverband der kirchlichen Jugendgruppen in Deutschland. In den Dekanaten Biberach und Saulgau sind das neben den Ministranten die Katholische junge Gemeinde (KjG), die Katholische Landjugendbewegung (KLJB), die Pfadfinder, die Kolpingjugend und lose Gruppierungen wie die Sternsinger. Die BDKJ-Dekanatsleitungen sind die Schnittstellen zwischen den Jugendgruppen und organisieren große übergreifende Aktionen wie beispielsweise die 72-Stunden-Aktion, die das nächste Mal 2024 stattfinden wird.

Diese ist nun aber offenbar in Gefahr: „Stoppi, das Maskottchen der 72-Stunden-Aktion, wurde entführt“, erklärt Dominik Kyas, BDKJ-Dekanatsleiter in Biberach und Hauptorganisator des BDKJ-Tags, „Ohne Stoppi können wir die Aktion nicht durchführen. Deshalb zählen wir auf die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen, um Stoppi zu retten.“ Über Stoppis Entführer ist nichts bekannt, allerdings hat die mysteriöse Miss X Kontakt mit den BDKJ-Dekanatsleitungen aufgenommen und eine Forderung gestellt. „Sie wird am 14. Mai mit Stoppi in Biberach sein. Nur, wenn wir ihre Rätsel lösen können, werden wir Stoppi rechtzeitig finden“, berichtet Ralf Pusch von der Dekanatsleitung Saulgau.

Ausgestattet mit Tablets werden die Teilnehmenden sich in Gruppen in Biberach auf die Suche nach Stoppi und den Hinweisen von Miss X machen. Neben spannenden Rätseln erwarten die Kinder und Jugendlichen dabei natürlich auch jede Menge Spaß. „Wir haben keinen Zweifel daran, dass die Kinder und Jugendlichen das Rätsel um Miss X lösen werden“, sagt Theresa Thess , Dekanatsleiterin in Biberach, „deshalb haben wir auch ein Abschlussprogramm mit Gottesdienst, Live-Musik und gemeinsamem Abendessen vorbereitet.“

Der BDKJ-Tag am 14. Mai wird von den BDKJ-Dekanatsleitungen Biberach und Saulgau in Kooperation mit dem katholischen Jugendreferat Biberach organisiert und richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren, die in einer kirchlichen Jugendgruppe der Dekanate Biberach und Saulgau aktiv sind. Die Anmeldung erfolgt in Gruppen.