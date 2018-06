„Ob Hund, Katze, Spinne, Vogel oder Häschen, wir lieben einfach alle Tiere“, sagt Uschi Günzel begeistert. Und spricht damit für die ganze sechsköpfige Familie. Das war auch der Grund, warum sie zusammen mit ihrem Mann Albrecht vor 25 Jahren in Bad Saulgau das Zoofachgeschäft Zoo-Treff eröffnet hat.

Waren es im Jahr 1989 nur 50 Quadratmeter, bezogen die beiden acht Jahre später in der Schützenstraße in Bad Saulgau einen Ladenraum, der bereits zweimal so groß war. Doch auch dort wurde es bald zu eng. Das Fachgeschäft hatte längst seinen festen Kundenstamm, immer neue Kunden kamen hinzu. So folgte im Februar 2003 der Umzug in die Sießener Straße. „Dort hatten wir Platz ohne Ende“, sagt Albrecht Günzel. Das Fachgeschäft bot Ausbildungs- und Praktikumsplätze an, auch eine Tochter entschied sich für den Beruf der Fachfrau für den Zoohandel. Zu der Zeit wurde der Internethandel zunehmend populärer. „Nicht nur die Großen, vor allem auch wir kleinen Händler haben zunehmend darunter gelitten“, so Albrecht Günzel. Die Konsequenz war, dass 2009 ein deutlich kleineres Ladengeschäft in der Fuchsgasse bezogen wurde.

Ganze Familie arbeitet mit

Unabhängig von der Ladengröße arbeitet die ganze Familie samt vier Töchtern und Schwiegersöhnen, die regelmäßig mit anpacken, nach wie vor unter demselben Leitbild: Die Liebe und der Respekt vor den Tieren steht grundsätzlich erster Stelle. „Vom ersten Tag an waren wir immer bemüht, ein sauberes, freundliches, schönes und attraktives Zoohaus zu bieten“, sagt der Geschäftsinhaber. Er ist stolz darauf, gerade in Zeiten des florierenden Internethandels nicht „auf der Strecke“ geblieben zu sein.

Doch der Internethandel bleibt ihm – wie anderen Einzelhändlern auch – ein Dorn im Auge. Besonders dann, wenn Kunden vor Ort ausführlichen Rat einholen, um dann anschließend im Internet zu bestellen. „Die sehen natürlich nicht, welche Arbeit wir uns hier 365 Tage im Jahr machen“, sagt Albrecht Günzel und erzählt von den zusätzlichen Stunden für die Pflege der Tiere, die es im Geschäft zu kaufen gibt. Darunter Fische in großer Auswahl, Vögel und Nager, Wasser- und Landschildkröten, Spinnen, Skorpione und vieles mehr. Und die sind problemlos auch im Internet zu haben, was Albrecht Günzel mit Blick auf das Tierwohl Sorgenfalten auf die Stirn treibt.

Aber auch die Filialbetriebe großer Handelsketten machen solch kleinen Familienbetrieben das Leben nicht leichter. „Das alles macht den Fachhandel kaputt“, sagt Albrecht Günzel. Er verdeutlicht, dass es bei all dem eine große Portion Idealismus braucht.

Doch die Stammgäste wissen, was sie an diesem Familienbetrieb haben. Sie kommen bewusst hier her, schätzen die eingehende Beratung, genießen die freundliche Atmosphäre. Manch einer kommt einfach nur, um die Tiere zu streicheln und ein bisschen zu reden. So gesehen freuen sich alle Mitarbeiter auf die nächsten 25 Jahre. Natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass Verbraucher zunehmend den besonderen Service von kleinen Fachgeschäften wertschätzen.