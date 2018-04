Reno gibt den Standort Bad Saulgau auf

Die Bad Saulgauer Niederlassung der Schuhkette Reno wird zum 31. Mai schließen. Eine Filiale an anderer Stelle in der Stadt wird es nicht geben. Das hat Reno per Mail mitgeteilt. Als Grund gibt das Unternehmen den auslaufenden Mietvertrag und die Kündigung durch den Vermieter an. Kunden aus Bad Saulgau werden auf die nächste Filiale in Biberach oder das Online-Angebot verwiesen.

Nach Darstellung der Pressestelle des Unternehmens gibt das Handelsunternehmen den Standort nicht aus eigenem Antrieb auf. „Wir bedauern die Schließung“, teilt Reno in einer Mail auf eine Anfrage der Schwäbischen Zeitung mit. „Nach vielen Jahren ist der Mietvertrag mit der Baugenossenschaft Bad Saulgau ausgelaufen und bedauerlicherweise von dem Vermieter gekündigt worden.“ „Aktuell“ habe Reno keinen „neuen attraktiven Filial-Standort in Saulgau gefunden“.

„Wir sind uns über die Vertragslaufzeiten nicht einig geworden“, erklärt Michael Dobe, Geschäftsführer der Baugenossenschaft Bad Saulgau. Ein Vermieter sei grundsätzlich an längerfristigen Verträgen interessiert. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Reno-Filialen bundesweit zurückgegangen. Laut Firmenhomepage verfügt das Unternehmen derzeit über 400 Niederlassungen.

Über die Zahl der betroffenen Mitarbeiter macht das Unternehmen keine Angaben. Ebenso beantwortete das Unternehmen die Frage, ob Kündigungen ausgesprochen wurden, mit dem Hinweis, „dass wir uns zu den Mitarbeitern nicht äußern“.

Kaufhaus zieht ein

In das derzeitige Ladengeschäft von Reno wird voraussichtlich im September das Kaufhaus Linder’s einziehen. Seinen derzeitigen Standort gegenüber der Volksbank wird das Kaufhaus aufgeben. Die Reisch-Projektentwicklung möchte diese Fläche neu gestalten. Das Grundstück an der Post-/Friedrichstraße liegt im Sanierungsgebiet, Investoren haben die Möglichkeit, für geeignete Bauprojekte Sanierungszuschüsse zu bekommen. Geplant ist ein Wohnungsbauprojekt mit ein bis zwei Geschäften im Erdgeschoss. Das Kaufhaus soll abgerissen werden. Das Gelände befinden sich bereits im Besitz der Firma Reisch.

Reno wurde 1977 als Versandhandelsunternehmen gegründet. 1983 eröffnete das Unternehmen seine erste Filiale. Reno gehört zur HR Group, einem Zusammenschluss des ebenfalls in der Schuhbranche aktiven Unternehmens Hamm mit Reno. Firmensitz ist Osnabrück.