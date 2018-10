Renhardsweiler wirkt verunsichert

Ein Blick auf die Ergebnisse des Spieltags macht deutlich: Einziger Gewinner der Spitzenteams war der SV Langenenslingen dank eines 3:0-Erfolgs beim FV Bad Saulgau. Die Überraschung des Tages ist dem FC Krauchenwies/Hausen II gelungen, der dem Tabellenführer Türk Gücü einen Punkt abknöpfte. Renhardsweiler musste dieses Mal kein halbes Dutzend Gegentore schlucken, kam aber ein 0:0 gegen Bolstern nicht hinaus.

SV Bronnen – SV Braunenweiler 3:3 (1:3). - Tore: 0:1 Marc Schauperl (20.), 0:2 Winkhart (29.), 1:2 Maier (35.), 1:3 Schauperl (42.), 2:3 Raphael Brillert (66./FE), 3:3 Daniel Bravo (78.).- Z.: 150. - In der ersten Halbzeit musste der SV Bronnen gegen effektiv agierende Braunenweiler ankämpfen, verpasste aber seinerseits gute Chancen. Maier (5.), Raphael Brillert (16.) und Daniel Bravo (19.) vergaben Chancen . Für Braunenweiler traf zunächst Schauperl, ehe Winkhart nachlegte. Das kurze Aufbäumen durch Maier mit dem 1:2 beantwortete Schauperl mit dem dritten Tor. Nach der Pause erhöhte Bronnen die Taktzahl, aber Braunenweiler blieb gefährlich. In der 66. Minute kippte, so Gästetrainer Jasko Ramic das Spiel. Der Hausherr bekam einen - aus Sicht der Gäste - umstrittenen Elfmeter, den Brillert verwandelte. Daniel Bravo egalisierte. Gegen Ende der Begegnung parierte Bronnens Torhüter Delic gegen Steuer in einer Eins-gegen-eins-Situation. - R.: ausg.

SV Renhardsweiler – SV Bolstern 0:0. - Z.: 200. - Eine Woche nach der klaren Niederlage in Gammertingen wirkten die Hausherren verunsichert. Bolstern konnte daraus kein Kapital schlagen. Besser wurde es im zweiten Abschnitt für Renhardsweiler, als es flüssiger durchs Mittelfeld ging. Es fehlte nur das erlösende 1:0. Andreas Fürst traf nur den Pfosten (75.). Wenn ein Ball dann dennoch durchkam, war der eine sichere Beute vom stark haltenden Daniel Löffler im Tor der Gäste, der maßgeblich am Punktgewinn beteiligt. Dieses Lob gab es nach der Begegnung von seinem erfahreneren Gegenüber Thomas Hader. - R.:1:0

FV Bad Saulgau – SV Langenenslingen 0:3 (0:0). - Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Stefan Münst (46./60./83.). - Z.: 120. - Eine ausgeglichene erste Halbzeit meldet Bad Saulgaus Spielleiter Jürgen Hermann. Beide Mannschaften ließen nicht viel zu, sodass es zurecht torlos in die Kabine ging. Aus der kam Langenenslingen etwas konzentrierter, denn Stefan Münst traf für die Gäste per Kopf zur Führung (46.). Relativ frühe Wechsel spielten dann in die Karten der Gäste, die nach einem Freistoß von Münst auf 2:0 erhöhten (60.). Die erfahreneren Gäste mussten nun nur auf Fehler des Gastgebers warten. Kurz vor Schluss komplettierte Stefan Münst seinen Hattrick - 0:3 (83.).

SGM TSV Scheer/SV Ennetach – SV Hoßkirch 7:0 (3:0). - Tore: 1:0 Jonas Heinzler (16.), 2:0 Mathias Gutknecht (36.), 3:0, 4:0 Daniel Frater (42./48.), 5:0 König (60.), 6:0 Heiko Reck (65.) 7:0 König (75.). - Z.: 130. - Von Beginn weg ließ die SGM keinen Zweifel daran, wer die drei Punkte wollte. Die Hausherren, die eine kurze Durststrecke hinter sich haben, legten gefährlich los und Heinzler eröffnete den Torreigen nach einer Viertelstunde. Die Gäste, die zwar gefällig mitspielten, entwickelten keine große Torgefahr. Die war alleine auf Seiten der Hausherren sichtbar. Noch kurz vor der Pause erhöhten Gutknecht und Frater. Im zweiten Abschnitt änderte sich nichts: Frater und König schraubten das Ergebnis auf 5:0. Reck und König setzten die beiden Schlusspunkte. - R.: 3:3

FV Fulgenstadt – SC Türkiyemspor Saulgau 0:1 (0:1). - Tor: 0:1 Camkiran (33.). - BV: Ali Winkhart (82.) hält FE von Camkiran. - Z.: 180. - „Wir sind im Abschluss heute nicht zum Zug gekommen. Ein gefälliges Spiel von unserer Truppe, aber in der Zone, wo die Tore fallen, waren wir nicht zwingend genug, sodass wir mit dieser knappen Niederlage leben müssen“, sagte nach der Begegnung Fulgenstadts Abteilungsleiter Andreas Armbruster. Über die gesamte Spielzeit erarbeitete sich Türkiyemspor zwar ein leichtes Übergewicht, aber außer dem Treffer von Camkiran kam zunächst nicht viel. Das Glück das Türkiyemspor in den letzten Spielen fehlte, war diesmal im Gepäck der Gäste. - R.:2:2

FC Krauchenwies/Hausen II – SPV Türk Gücü Sigmaringen 2:2 (2:1). - Tore: 1:0 Eisel (19.),2:0 Timo Allgaier (29.), 2:1 Sariyer (32.), 2:2 Emruli (85.). - Gelb-Rot: Florian Weidle (90+2/FCK; wdh Foulspiel). - Z.: 120. - Mit einem blauen Auge ist der Tabellenführer in Hausen davon gekommen. Ohne die Sacevic-Brüder angetreten hatte der Gast vor allem mit einen Gastgeber zu tun, der ohne Schnörkel zum Abschluss kommen wollte. In der ersten Halbzeit reichte das, um Türk Gücü in Verlegenheit zu bringen. Nach der Pause war Türk Gücü in der Phase bis zur 60. Minute selbst total von der Rolle. Hier hätte der FCK/H II den Grundstock für einen Heimsieg legen können. Aber weil der Gast in Samuel Peter einen der besten Stürmer der Liga in seinen Reihen hat, wurde es immer gefährlich wenn er am Ball war. Peter war auch Ausgangspunkt für das 2:2, als er mehrere Abwehrspieler aussteigen ließ. Emruli musste nur noch den Ball über die Linie drücken.

Spielfrei: SG Alb-Lauchert, FC Inzigkofen/Vil./Eng.