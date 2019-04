Renhardsweiler wirft Altshausen raus

Der SV Renhardsweiler und die TSG Rottenacker sind den Sportfreunden Hundersingen und der SG Öpfingen ins Halbfinale des Fußball-Bezirkspokals gefolgt. Das ist das Resultat der beiden Samstagsspiele im Viertelfinale des Bezirkspokals. Beide Spiele mussten im Elfmeterschießen entschieden werden. Lag ein knapper Ausgang in Renhardasweiler in der Luft - immerhin traf ein starkes Kreisliga A-Team auf einen Hinterbänkler der Bezirksliga, überraschte das Ergebnis in Fleischwangen. Auch angesichts der Tatsache, dass die TSG Rottenacker in Fleischwangen am Samstag mit „voller Kapelle“ angetreten war.

SV Renhardsweiler – FV Altshausen 6:5 n.E. (2:2; 1:1). - Tore: 0:1 Schweizer (19.), 1:1 Karuaihe (43.), 2:1 Fimm (73.), 2:2 Hugger (83.). - Elfmeterschießen; Treffer für SV Renhardsweiler: Andreas Fürst, Patrick Eisele, Tjeripo Kauaihe, Julian Daiber; Treffer für FV Altshausen: Patrick Hugger, Julian Schweizer, Ömer Ayar. - Z.: 300. - Der SV Renhardsweiler steht im Halbfinale des Bezirkspokals. Möglich gemacht hat dies ein gewonnenes Elfmeterschießen gegen den Bezirksligisten FV Altshausen. Ein weiterer Spieler, der sich - neben dem Kader der Partie am Samstag - gefreut hat, ist Renhardsweilers Torjäger Maximillian Felder, der der „Schwäbischen Zeitung“ nach der Begegnung erneut Rede und Antwort stand. Felder: „Mit jedem Pflichtspiel reduziert sich auch meine Strafe die ich gerade absitze. Klar freue ich mich, dass ich gegebenenfalls in den letzten beiden Rundenspielen wieder mitwirken darf. Der ganz große Wurf mit einem eventuellen Relegationsspiel wäre der Gipfel“, sagte er. Die Begegnung in Renhardsweiler begann - wie erwartet - mit Vorteilen für den Bezirksligisten, der mehr Ballbesitz hatte, aber daraus erst nach knapp 20 Minuten Kapital schlagen konnte. Renhardsweiler antwortete nicht, verwickelte den Gast aber in ein intensives, kräftezehrendes Mittelfeldduell. Kurz vor der Pause sendete der A-Ligist ein Lebenszeichen, als Karuaihe zum 1:1 traf. Nach der Pause sahen die zahlreichen Zuschauer eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen der Gäste im technischen Bereich. Renhardsweiler antwortete mit Kampfgeist und hatte damit in der 73. Minute Erfolg, als der seit Wochen stark spielende Tobias Fimm seine Farben mit 2:1 nach einem Eckball in Front schoss. Altshausen gab sich nicht geschlagen und egalisierte das Ergebnis mit einer mustergültigen Aktion sieben Minuten vor Ende zum 2:2, nachdem sich die Schwarz-Gelben zuvor in einigen Aktionen vor allem an Renhardsweilers Keeper Thomas Hader die Zähne ausgebissen hatten. Den entscheidenden Strafstoß verwandelte im Strafstoßschien, das sich den regulären 90 Minuten sofort anschloss, Julian Daiber.

SV Fleischwangen - TSG Rottenacker 6:7 n.E. (1:1; 1:1). - Tore: 1:0 Michael Zimmermann (30.), 1:1 Jannik Sachpazidis (42./FE). - Elfmeterschießen, Treffer für SV Fleischwangen: Sandro Scheck, Matthias Rimmele, Steffen Kansy, Stefan Gindele, Michael Sorg. - Treffer für Rottenacker: Tim Sachpazidis, Daniel Betz, Simon Striebel, Jannik Sachpazidis, Kevin Wehle, Timm Walter. - SR: Willi Jäggle (Altheim). - Nach dem 1:1 zur Pause hatte der Bezirksligist im zweiten Durchgang zwar mehr Torgelegenheiten, doch der Gastgeber hat 90 Minuten gekämpft und auch zeitweise das Spiel verschleppt. Mann des Elfmeterschießens war TSG-Torhüter Patrick Brunner, der einen Strafstoß parierte und dafür sorgte, dass sich die TSG Rottenacker nicht ganz bis auf die Knochen blamierte.

Über die Partien SG Altheim - SF Hundersingen (0:7) und SV Betzenweiler - SG Öpfingen (2:5 n.E.) haben wir bereits in der Samstagsausgabe berichtet.