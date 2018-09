Renhardsweiler entthront Türk Gücü

Viele hatten spekuliert, einige Witze darüber gerissen - aber jetzt ist es tatsächlich passiert: der „Videobeweis“ im Amateurbereich. Es läuft die 87. Minute auf dem Köllenberg bei der Partie Bronnen - Scheer/Ennetach. Die Hausherren haben sich mit der Heimniederlage abgefunden, die Gäste starteten noch einen Angriff über die rechte Seite, da wird es unübersichtlich auf der Grundlinie. Eckball oder nicht? Schiedsrichter Helmut Kocher macht das Zeichen - er malt ein viereckiges Bild in die Luft Richtung Bronnener Zuschauer - und läuft zu einem Spieler der SG. Er fragt ihn, ob er noch am Ball gewesen sei. Als der Spieler verneint, gibt Kocher Abstoß. Auf den anderen Plätzen gibt es dreimal ein 1:1 - und eine Ablösung an der Tabellenspitze. Türk Gücü unterliegt Renhardsweiler. Nun thront die Erhard-Truppe auf Rang eins.

SC Türkiyemspor Saulgau – SV Bolstern 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Andreas Heinzle (34.), 1:1 Kocyigit (50.). - Z.:200. - Ein verlorener Punkt für die Hausherren, die über die gesamte Spielzeit das Sagen hatten. Das dauerhafte Anrennen wurde lediglich einmal von den Gästen unterbrochen - ausgerechnet da erzielte Bolstern nach einem Eckball das 0:1 durch Heinzle. Zuvor vergaben Bubacarr (16./21.) sowie Camkiran und Batuhan Topal beste Torchancen. Die Türkiyemspor-Überlegenheit wurde in der zweiten Halbzeit noch deutlicher, dann gelang Kocyigit mit einem Freistoß der Ausgleich. Das Spiel auf ein Tor wurde im zweiten Durchgang fortgeführt, es gab aber nur noch Aluminium-Treffer der Einheimischen. Emin Yilmaz und Viktor Moll zielten zu genau und trafen Pfosten und Latte (66./79.). Am Ende war es für Bolstern mehr als ein glücklicher Punkt, den man mit auf die Heimreise nehmen durfte. - R.: 3:0.

SPV Türk G. Sigmaringen – SV Renhardsweiler 2:4 (2:1). - Tore: 0:1 Andreas Fürst (15.), 1:1 Edis Sacevic (43.), 2:1 Haldun Akyildiz (45.+4), 2:2 Eisele Patrick (54.), 2:3, 2:4 Felix Widmann (76/88.).- Rote Karte: Prediger (25./TGS; Handspiel auf Torlinie). - Gelb-Rot: Samuel Peter (60./TGS; wdh. Foukspiel). - BV: Max Felder (SVR) verschießt HE (25.). - Z.: 100. - Für Renhardsweiler stand zunächst im Blickpunkt die gefährlichen Spitzen der bisherigen Tabellenführers in Schach zu halten. Dies gelang zunächst und Fürst sorgte für das 0:1 für die Gäste. Als in der 25. Minute ein Handspiel auf der Torlinie zu einem Feldverweis und einem Elfmeter führte, schien für Renhardsweiler der Weg zum Erfolg frei zu sein. Dem war aber nicht so, denn Maximilian Felder verschoss und Türk Gücü drehte bis zur Pause in Unterzahl das Spiel zum Zwischenstand von 2:1. Nach der Pause führte ein weiterer Platzverweis für Türk Gücü nun Renhardsweiler auf die Erfolgsspur. Geduldig wartete der Gast auf seine Möglichkeiten, die Patrick Eisele und Felix Widmann verwerteten. - R.: 1:2.

SV Hoßkirch – SG Alb-Lauchert 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Lamin Jammeh (57.), 1:1 Tobias Heißel (74./HE). - Rote Karte: Spahic (90+1./SGAL; Foulspiel). - Z.:80. - Vor dem Spiel hatte Schiedsrichter Ralf Kenzler aus Ravensburg bereits zu tun, als er das Hauptspielfeld in Augenschein nahm und für unbespielbar erklärte. Beide Mannschaften verständigten sich auf den Trainingsplatz, auf dem beide Mannschaften kein Kreisliga-A-Niveau erreichten. Schiedsrichter Kenzler, der mit der Partie keine Mühe hatte und souverän leitete, hatte drei Höhepunkte zu notieren. Zwei Tore und ein Platzverweis in der Nachspielzeit.

SV Bronnen – SG TSV Scheer/SV Ennetach 0:6 (0:3). - Tore: 0:1 Leiprecht (10.), 0:2 Heinzler (15.), 0:3, 0:4, 0:5 Lehr (26./63./81.), 0:6 König (86.). - Z.:90. - Mann des Tages auf dem Köllenberg war nicht ein einzelner Spieler, obwohl Christian Lehr einen Dreierpack schnürte. Die Mannschaft der Spielgemeinschaft Scheer/Ennetach, die auf dem Köllenberg von der ersten bis zur letzten Minute das Sagen hatte, war der Star. Bronnen hielt zwar dagegen, aber das schnelle Mittelfeld und die daraus resultierenden Ballstafetten setzten der Bronnener Deckung dermaßen zu, dass die Fehler kamen. Diese nutzten die Gäste eiskalt aus und münzten sie in Tore um. Bezeichnend war das 0:6, als Lehr mustergültig König bediente, der nur noch das Spielobjekt im Tor unterbringen musste. Den ersten (imaginären) Videobeweis gab es im Amateurbereich in Bronnen, als Schiedsrichter Helmut Kocher das Zeichen machte und einen Ennetacher Spieler befragte, ob der Ball von ihm oder einem Bronner Spieler ins Toraus ging. Folgen hatte diese Zwischenspiel nicht, denn es stand zu diesem Zeitpunkt schon 0:6. - R.: 1:1.

FC Inzigkofen/Vil./Eng. - FV Bad Saulgau 1:1 (1:1). - Tore: 0:1 Bulanik (18.), 1:1 Yannik Stroppel (27.). - Z.: 120. - Zwei verschiedene Halbzeit bekamen die Zuschauer in Engelswies geboten. In Durchgang eins zeigte der Absteiger aus der Bezirksliga, dass er nicht vor hat, sich in die niedrigen Tabellenregionen zu verabschieden. Der Ball lief gut durch die Bad Saulgauer Reihen, was zur Folge hatte, dass die Führung in Ordnung ging. Der FC 99 hatte im ersten Abschnitt wenige Chancen und fast aus dem Nichts fiel durch Stroppel der Ausgleich. Nach der Pause wurde der Gastgeber stärker und es waren die ruhenden Bälle, die der Bad Saulgauer Deckung in einigen Szenen zu schaffen machte. Weil beide Mannschaften vor dem Tor ihre Durchschlagskraft vermissen ließen, geht der Punkt für beide in Ordnung.

Verlegt: FV Fulgenstadt – FC Krauchenwies II/SV Hausen (22. Sep., 17 Uhr); Spielfrei: SV Langenenslingen, SV Braunenweiler