Renhardsweiler baut die Führung aus

Bedingt durch einen spielfreien Sonntag für den bisherigen Tabellenführer Türk Gücü Sigmaringen hat der SV Renhardsweiler die Tabellenführung der Kreisliga A 2 ausgebaut. Renhardsweiler musste aber erst die Gegenwehr von Türkiyemspor Saulgau durchbrechen. Torhüter Hader rettete den Dreier mit zwei Glanzparaden gegen Ende der Partie. Seine erste Niederlage musste der SV Braunenweiler in Bad Saulgau hinnehmen. Zwei Tore in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gab es beim 1:4 der SG Alb-Lauchert zu Gunsten des SV Langenenslingen.

FV Fulgenstadt – FC Krauchenwies/SV Hausen 3:0 (0:0). - Tore: 1:0 Marco Naujoks (58.), 2:0 Jannik Speh (73.), 3:0 Mario Zimmel (82.). - Z.:100. - Ein verdienter Erfolg für die Hausherren, die es sich leisten konnten, drei hochkarätige Chancen in der ersten Halbzeit zu versieben. Besser wurde es im zweiten Abschnitt mit Naujoks als Dosenöffner. Die Gäste öffneten nach diesem Rückstand ihren Abwehrverband, konnten aber Spehs 2:0 nicht verhindern. Zimmels Treffer war eine Draufgabe am Samstagabend in Fulgenstadt.

FV Bad Saulgau – SV Braunenweiler 3:2 (0:0). - Tore: 1:0 Riedesser (52.), 2:0 Bulanik (67.), 2:1 Marco Steuer (74./FE), 2:2 Fabian Gelder (89.), 3:2 Widman (90+4). - Z.:200. - Der FVS hat Braunenweiler die erste Saisonniederlage beigebracht und sich damit auf Rang sieben vorgearbeitet. Auch Gästetrainer Jasko Ramic musste anerkennen, dass der Ex-Landesligist am Ende verdient als Sieger vom Platz ging. Drei hochkarätige Chancen (21./22./27.) untermauerten eine optische Überlegenheit, die in Durchgang eins noch nicht zu Toren führte. In Durchgang zwei wurde die Überlegenheit auch in Tore umgewandelt, Riedesser und Bulanik schossen ein 2:0 heraus. Doch Braunenweiler ließ sich nicht abschütteln. Steuer mit einem berechtigten Elfmeter und Gelder, der glücklich aus 50 Metern Entfernung traf, machten die Angelegenheit nochmals spannend. Zuvor verpasste Wakka Bas das mögliche 3:0, weil er nur den Innenpfosten traf. In der Nachspielzeit stand Widmann dann goldrichtig und erzielte mit einem Fallrückzieher das 3:2. Getrübt wurde der Sieg durch die Verletzung von Bad Saulgaus Torhüter Melber, der sich bei seinem Debüt in der ersten Mannschaft an der Schulter verletzte und wahrscheinlich in den nächsten Wochen ausfallen wird.

SG TSV Scheer/SV Ennetach – FC Inzigkofen/Vil./Eng. 1:1 (0:0). - Tore: 1:0 Jonas Heinzler (60.), 1:1 Jens Briem (71.). - BV: Boos (15./FC IVE) verschießt Foulelfmeter. - Z.: 120. - „Wir konnten an die Leistung von Bronnen, vor allem in der ersten Halbzeit, nicht anknüpfen. Wir waren zu träge im Spielaufbau und dann triffst auf den Tabellenvierten der vergangenen Saison, der besser ist als er in der momentanen Tabelle dasteht“, sagte nach der Begegnung SG-Trainer Jochen Wenger. Die Gäste waren drauf und dran, im ersten Durchgang einen Vorsprung herauszuschieße. Chancen waren vorhanden. Mit etwas Glück überstand der Gastgeber die erste Halbzeit aber ohne Schaden. Besser wurde es im zweiten Abschnitt. Nach einer tollen Einzelaktion traf Heinzler zur Führung. Florian König hätte nachlegen können. Doch es reichte ein Aussetzer zum Ausgleich durch Briem. Am Ende gab es ein Unentschieden, mit dem beide leben können. - R.: 1:1

SG Alb-Lauchert – SV Langenenslingen 1:4 (1:4). - Tore: 0:1 Mario Miller (7.), 0:2 Stefan Münst (29.), 1:2 Alexander Sauter (33.), 1:3 Stefan Münst (45. +2), 1:4 Fabio Stehle (45. +4). - Z.: 200. - Es gibt Tage, da wäre der Satz Fußballtrikots besser im Schrank geblieben. So einen Tag erwischte laut des stellvertretenden Fammertinger Abteilungsleiters Benny Gaus die SG Alb-Lauchert im Heimspiel gegen den SV Langenenslingen. Hinzu kam, dass man auf einen clever und effektiv agierenden Tabellenzweiten Langenenslingen traf, der mit Millers Führung Oberwasser bekam. Münst setzte noch einen drauf. Die SG antwortete mit Sauter zum 1:2. Eine Verletzung von Sauter, als niemand wusste, ob dieser weitermachen könnte oder nicht, nutze Langenenslingen in Überzahl zum 4:1 für die Gäste. Nach der Pause sahen die Zuschauer einen Sommerkick im Frühherbst ohne Höhepunkte.

SV Bolstern – SV Hoßkirch 1:1 (0:1). - Tore: 0:1 Niclas Endres (20./FE), 1:1 Robin Seeger (90.). - Gelb-Rot: Brauchle (70./SVH; wdh. Foulspiel). - Z.:80. - Neben der mangelnden Chancenverwertung haderte der SV Bolstern auch mit der mäßigen Schiedsrichterleistung des Unparteiischen Kinzelmann, der diesem Abstiegskampf nicht gewachsen gewesen sei. Bezeichnend war der Strafstoß, den selbst Gästetrainer Alkan nicht gegeben hätte. So aber führte Hoßkirch und ließ Bolstern bis in die Schlussphase gewähren. Hoßkirch igelte sich nach dem Platzverweis hinten ein und versuchte den dünnen Vorsprung über die Zeit zu retten. Dagegen hatte Robin Seeger etwas und glich aus. - R.: 1:2

SV Renhardsweiler – SC Türkiyemspor Saulgau 3:2 (2:2). - Tore: 0:1 Batuhan Topal (20.), 0:2 Ugur Camkiran (26.), 1:2 Felix Gnann (41,), 2:2 Felix Widmann (45.), 3:2 Stankalla (70.). - Z.: 120. - Die ersten 20 Minuten gehörten eindeutig den Gästen, die mit einem sehr hohen Anfangstempo Renhardsweiler nicht zur Entfaltung kommen ließen. Den Lohn fuhren Topal und Camkiran ein (0:2). Emin Yilmaz sorgte nach der Führung für Unruhe, sodass die Hausherren schwer ins Spiel fanden. Kurz vor der Pause allerdings reichten dem neuen Tabellenführer vier Minuten, um auszugleichen, weil Türkiyemspor das Ergebnis verwalten wollte. Dies ging in der zweiten Halbzeit schief, weil zum einen Stankalla traf. Danach standen Felder und SVR-Torhüter Hader im Blickpunkt. Felder rettete einmal per Kopf auf der Torlinie, dann gab es eine Glanzparade von Hader gegen Hadi Akyildiz, sodass Renhardsweiler den Dreier über die Zeit brachte. Andreas Brillisauer: „Gegen Ende hatten wir schon Glück aber zuvor hätten wir das Spiel entscheiden können.“ - R.: 1:4

Verlegt: FV Fulgenstadt – SV Bronnen (22. April 2019); Spielfrei: SPV Türk G. Sigmaringen