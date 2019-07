Aus bislang nicht geklärter Ursache ist am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr ein 68-jähriger Reiter im Bereich der Grillhütte bei der St.-Bruno-Straße in Bondorf vom Pferd gestürzt. Während das Tier von Passanten eingefangen werden konnte, musste der Reiter vom Rettungsdienst nach notärztlicher Erstbehandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er erlitt ersten Erkenntnissen zufolge eher leichtere Verletzungen.