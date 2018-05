Reisen statt rasen - Bodensee-Klassik auf Tour

Die schönste Oldtimer-Rallye des Südens – so wird die Bodensee-Klassik nicht nur in Fachkreisen genannt – hat am Freitag erstmals in Bad Saulgau Halt gemacht. Eine stolze Flotte von knapp 180 Old- und Youngtimern passierte mit gemächlichem Tempo den Marktplatz, bevor der Flugplatz zur anschließenden Wertungsprüfung angesteuert wurde.

Hektisches Vorankommen ist hier absolut fehl am Platz. Stattdessen heißt das Motto: „Reisen statt rasen“. Entsprechend entspannt sehen die Fahrzeuginsassen aus, als sie ab dem späten Vormittag auf dem Bad Saulgauer Marktplatz die offizielle Durchfahrtskontrolle passieren. „Es gibt auch geheime Kontrollstationen“, verrät Anja Topp vom Organisationsteam. So ist gewährleistet, dass sich alle Teilnehmer auch auf der vorgegebenen Route bewegen. Es ist nicht erlaubt, ein Navigationsgerät zu verwenden. Aber das Bedürfnis hat ganz offensichtlich auch niemand. Schließlich geht es nicht darum, auf dem schnellstmöglichen Weg am Ziel zu sein.

Manche kommen aber trotz intensiver Vorbereitung gleich gar nicht an. Das ist auch an diesem Vormittag so. „Es gibt immer wieder technische Defekte“, sagt Anja Topp, „und der ADAC, der stets dabei ist, kann nicht alles reparieren“. Auf dem Marktplatz breitet sich zunehmend Benzingeruch aus. Das stört die Schaulustigen aber nicht. Im Mittelpunkt stehen ganz klar die Autos. „Das sind einfach tolle Zeitzeugen, mit denen man richtig schöne Ausfahrten machen kann“, meint ein Besucher und erinnert sich schmunzelnd an die Zeit, als nicht nur diese Autos Youngtimer waren, sondern auch er selbst.

Stopp in Wangen. Die Fahrer werden mit Käse und Wasser versorgt. (Foto: Marlene Gempp) Hinter anderen Oldtimer-Fahrern geht’s durch die Region. (Foto: Marlene Gempp) Bei einem Stopp in Wangen werden alle Autos und Fahrer noch einmal vorgestellt. (Foto: Marlene Gempp) Tagesziel erreicht: Im Lindauer Hafen machen die Oldtimer halt. Zuvor gab es einen Zwischenstopp in Wangen. (Foto: Marlene Gempp) Ankunft im Hafen. Die ersten50 Oldtimer parken an der Uferpromenade. (Foto: Marlene Gempp) Hoch über dem Bodensee unterwegs. Reinhard Schade freut sich über besonders viele Kurven auf der Strecke. (Foto: Marlene Gempp) Mit dem Auto Nummer 28 ist unsere Reporterin von Bregenz über Wangen nach Lindau mitgefahren. Der Mercedes 180 stammt aus dem Jahr 1957. (Foto: Marlene Gempp) Tina Gorschlüter und Reinhard Schade fahren die Rallye schon zum siebten Mal. Sie freuen sich darauf, mit der Rallye wieder durch Wangen und Lindau zu fahren. (Foto: Marlene GEmpp) 1 von 1

Moderator Johannes Hübner stellt die teilnehmenden Fahrzeuge bis ins Detail vor. Darunter befinden sich so manche Raritäten, aber auch Alltagsautos, an die man sich gerne zurückerinnert, wie etwa ein Opel Manta, ein 54 Jahre alter Volvo PV544 oder ein knallroter VW Käfer aus dem Baujahr 1951. Besonderen Applaus bekommen bei der Einfahrt die VW-Busse, der jüngste unter ihnen hat stolze 58 Jahre auf dem Buckel – oder besser: auf der Haube.

Dann geht es weiter nach Mengen und Pfullendorf und danach Richtung Bodensee. Sommerliche Temperaturen sind angesagt für die weiteren Etappen, die die Oldie-Fans über die Allgäuer Hochalpen, durch Vorarlberg und Tirol führen. Auch der letzte Tourenabschnitt hält grandiose Aussichten bereit: Er führt über den Hochtann- und Losenpass wieder zum Ausgangspunkt nach Bregenz. Hier wird abschließend kräftig gefeiert und es werden die Sieger bekanntgegeben. Veranstalter der Ralley ist das Magazin Auto Bild Klassik.