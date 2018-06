Reise an den einstigen Ort des Grauen

Im November vergangenen Jahres haben sich zur Eröffnung der Gedenkstätte auf dem Hartmannsweilerkopf im Elsass der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem einstigen Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs umarmt. Am Wochenende 1. und 2. September organisiert der Partnerschaftsverein Bad Saulgau-Chalais eine Fahrt zu dieser neu eröffenten Gedenkstätte.

100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges dient die Fahrt dem Gedenken an die Gräuel des Krieges, aber auch der Pflege der Partnerschafts. Zeit für Bummeln in Colmar, ein gemütliches Beisammensein und ein Treffen mit einer Delegation aus der Partnerstadt Chalais soll es deshalb auch geben. Für die Fahrt gibt es noch freie Plätze. Wer mitfahren möchte, muss aber nicht Mitglied im Partnerschaftsverein sein. Am Hartmannsweilerkopf starben bei Grabenkämpfen um den Gipfel vornehmlich in den Jahren zwischen 1914 und 1916 etwa 30 000 deutsche und französische Soldaten. Während des Krieges wechselte der Berg mehrmals den Besitzer. Das einstige Schlachtfeld wurde zum Mahnmal für die Sinnlosigkeit dieses Krieges zwischen Franzosen und Deutschen und die Grausamkeit von Kriegen allgemein.

Besichtigung von Colmar

Gegen acht Uhr ist am Samstag die Abfahrt geplant. Bei genügend Teilnehmern wird ein Bus eingesetzt. Erste Station wird Colmar sein. Hier besteht die Möglichkeit, die elsässische Stadt auf eigene Faust zu erkunden oder einzukaufen. Anschließend ist, je nach Wunsch der angemeldeten Teilnehmer, eine Weinprobe oder aber abends ein gemütliches Beisammensein geplant. Die Zimmer in einem Hotel in Uffholtz, einer Gemeinde in der Nähe des Harmannsweilerkopfes, werden dann am Abend bezogen.

Das Programm am Sonntagmorgen würde mit einer nicht allzu langen Besichtigung eines kleines Museums in Uffholtz beginnen. Dort ist ein früheres Lazarett aufgebaut, teilweise noch mit der originalen Geräten und Einrichtungsgegenständen aus den Kriegsjahren. Anschließend wäre zusammen mit den Freunden aus Chalais - eine kleinere Delegation aus der Charente reist ebenfalls an – ein Gedenken auf der Plattform auf dem Hartmannsweilerkopf geplant. Daran schließt sich ein Rundgang im neu eröffneten Museum oder auf dem Freigelände an. Nach einem gemeinsames Mittagessen würde der Bus in Richtung Bad Saulgau losfahren, wo man planmäßig gegen 20 Uhr eintreffen würde.