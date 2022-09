Reisch spendet Kindergarten neue Sandkastenabdeckung

Kinder und Erzieherinnen aus dem Kindergarten St. Nikolaus in Großtissen haben Grund zur Freude: Dank der Spende von Georg Reisch GmbH & Co. KG Bauunternehmen Bad Saulgau bekam der Kindergarten für rund 1000 Euro eine neue Abdeckung für den Sandkasten. Die neue Abdeckung sei schon lange überfällig gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Kindergartens, jedoch seien Spielsachen bisher verständlicherweise für die Kinder immer wichtiger gewesen. Foto: Sanida Karahasanovic