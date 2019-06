Reichel und Röthe holen Goldmedaillen

Die Schützengilde Bad Saulgau hat mit drei Startern an der Bezirksmeisterschaft Bogen im Freien in Brochenzell teilgenommen. Bei traumhaften Wetter siegte Thorsten Reichel in der Männerklasse. Peter Röthe (Foto: Verein) siegte ebenfalls in der Compound Mastersklasse. In der Klasse Compound bei den Männern belegte Marc Voigt den neunten Platz. Die Goldmedaillengewinner Peter Röthe und Thorsten Reichel haben sich mit ihren Ergebnissen für die Landesmeisterschaft Bogen im Freien in Welzheim qualifiziert.