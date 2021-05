Reha-Klinik setzt Zeichen für Toleranz

Die Waldburg-Zeil Kliniken nehmen am 18. Mai erstmals in diesem Jahr am 9. Deutschen Diversity-Tag teil. An der Rehabilitationsklinik Saulgau wird als sichtbares Zeichen die Regenbogenfahne gehisst. „Wir nutzen diesen Anlass als Auftakt, um Wertschätzung und Vielfalt in unseren 12 Einrichtungen noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen“, so der kaufmännische Leiter Roland Aigner.

Vielfalt ist den Waldburg-Zeil Kliniken gewissermaßen in die Wiege gelegt. Waren es in den fünfziger Jahren Vertriebene aus Schlesien oder Pommern, die den Grundstein für den heutigen Klinikverbund legten, gehörten schon in den siebziger Jahren Kollegen aus den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens, zum Beispiel Serbien oder Bosnien selbstverständlich dazu. Auch aus Italien kamen schon vor mehr als 35 Jahren Fachkräfte. „Damals wie heute erweitert der Fachkräftemangel unseren Horizont“, beobachtet Roland Aigner. „Eine internationale Belegschaft wird zu einer Bereicherung für uns Kliniken.“ Denn auch die Patienten sind vielfältiger geworden und schätzen es, wenn sie sprachlich und kulturell auf Verständnis für ihre Anliegen stoßen.

„Natürlich bringt unseren ausländischen Kolleginnen und Kollegen ein beruflicher Neustart in einem oft fremden Land Herausforderungen“, weiß auch Aigner. Damit dies auch im Zusammenspiel mit Kollegen gelingt, spielt nicht nur die sprachliche Weiterbildung von ausländischen Fachkräften, sondern auch die interkulturelle Kommunikation innerhalb von Teams und gegenüber von Patienten seit einigen Jahren eine große Rolle in Seminaren der hauseigenen Personalentwicklung.

Die kommenden Monate werden die Waldburg-Zeil Kliniken nutzen, um sich intensiv mit Toleranz und Miteinander unterschiedlichster Personen und Lebensentwürfe auseinandersetzen. „Als Gesundheitsverbund haben wir viele Berührungspunkte mit Menschen. “ Anfang kommenden Jahres werden die Waldburg-Zeil Kliniken die so genannte „Charta der Vielfalt“ unterschreiben. Damit versprechen sie, ein Arbeitsumfeld zu fördern, das frei von Vorurteilen ist. Alle Mitarbeiter sollen Wertschätzung erfahren – unabhängig von Geschlecht und geschlechtlicher Identität, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.