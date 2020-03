Regionalfördergruppe hofft auf den Herbst

Eine Freizeitfahrt mit Fußballtraining und Freundschaftsspielen ist für die Fußballmädchen der Talentfördergruppe Donau und der umliegenden Fußballbezirke alljährlich der Höhepunkt an Ostern. Auch in diesem Jahr war eine solche Fahrt vom 8. bis zum 12. April geplant. 37 Mädchen der Jahrgänge 2006 bis 2008 und sechs Trainer und Betreuer wollten die Fahrt mit einem Omnibusunternehmen aus Ehingen ins benachbarte Elsass antreten. Als Ziel hatte sich die Gruppe die Gemeinde Riedisheim (Dep. Haut-Rhin), Partnergemeinde der Stadt Munderkingen, auserkoren, auch um dort die Mädchen des örtlichen Fußballvereins zu besuchen. Das Hotel war bestellt, das Programm ausgearbeitet und Ausflüge geplant, inklusive eines Besuchs der Partie der Fußball-Bundesliga zwischen dem SC Freiburg und Bayer 04 Leverkusen am Ostersamstag. Doch die Coronakrise macht auch diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Die Landesgrenzen sind geschlossen und der Fußballverband hat alle fußballerischen Aktivitäten untersagt. Auch die deutsche Sportjugend und das deutsch-französische Jugendwerk hätten das Vorhaben unterstützt. Leiter Siegfried Hummel hat die Reise abgesetzt, doch auch er hofft - wie viele Mädchen aus dem Gebiet der Bezirke Donau, Riss, Bodensee, Zollern und Schwarzwald: Der Ball rollt also nicht, doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sollte es möglich sein, plant er die Exkursion fürs spätere Jahr.