Reck trifft und Reuter hält den Sieg fest

Einen wichtigen 1:0-Erfolg hat der FV Altheim in der Fußball-Landesliga am Sonntag gegen den FV Ravensburg II gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Sascha Musch siegte dank eines Treffers von Timo Reck. Beide Mannschaften zeigten eine ordentliche Leistung, spielten aber vor 250 Zuschauern in Altheim ihre Chancen nicht aus.

Der FV Altheim erwischt den besseren Start. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld spielt Florian Geiselhart das Leder in die Spitze auf Patrick Spies, der seinen Bewachern davonläuft, aber zu schwach abschließt, Borgelott im Ravensburger hat keine Mühe (5.). Auch die nächste gute Szene gehört Altheim. Butscher passt auf Geiselhart auf der rechten Außenbahn, der gibt das Leder nach innen, Reck nimmt den Ball direkt - genau in die Arme von Borgelott (10.). Ravensburg hat die erste Chance durch 22, doch Johannes Reuter, der nach langer Verletzungspause sein Comeback feiert, hat keine Mühe (12.). Dann fällt das 1:0. Reck erobert den Ball im Mittelfeld, passt auf Geiselhart auf der rechten Seite und stürmt ins Zentrum, Geiselhart setzt sich durch, flankt punktgenau auf Reck, der das Leder im Tor unterbringt - 1:0 (14.). Fetic tauscht, Nach einem Gaupp-Freistoß kommt Geiselhart zum Abschluss - drüber (16.). Ravensburg müht sich, zeigt eine gute Spielanlage, individuell stark, doch in vorderster Linie stehen sich die Spieler des Bad Saulgauer Trainers in Ravensburger Diensten, Nectad Fetic, oft selbst im Weg. Immer wieder geht es für die Gäste über die linke Angriffsseite nach vorne, die ihren Geschwindigkeitsüberschuss auf dieser Seite nutzen. Hettel kommt frei zum Abschluss, doch Reuter hält (17.). Fetic bringt Celik für Reger, um die rechte Abwehrseite zu stabilisieren und mehr Druck nach vorne zu machen. Lange Zeit kann sich keine der beiden Mannschaften eine echte Chance erspielen, doch dann rettet Reuter gegen Celik (40.).

Auch im zweiten Abschnitt hat Ravensburg mehr vom Spiel, spielt sich aber kaum Chancen heraus. Immer wieder herrscht Vollversammlung im und vorm Altheimer Strafraum, aber kein Spieler bringt wirklich Ordnung in den jungen Ravensburger Haufen. Altheim spielt seine Konter nicht konsequent aus. Gleich zweimal spielt Bayo Geiselhart den Ball genau in den Fuß, einmal versucht Geiselhart Spies einzusetzen und spielt Bayo das Leder zurück (73.), beim zweiten Mal probiert’s Geiselhart alleine - und bleibt an Bayo hängen. Die Gäste verzetteln sich zu sehr in Einzelaktionen. „Bleib cool. Bring das Ding“, ruft Fetic seinem Kapitän Nico Maucher nach einem Ballgewinn zu. Maucher bleibt nicht cool, versucht’s alleine, jagt das Leder, nachdem er nach innen gezogen ist, drüber und erntet entsprechende Blicke (77.). Die beste Ausgleichschance hat der Gast in der Nachspielzeit, doch Reuter pariert mit einem Reflex gegen den Schuss von Becker aus acht Metern (90.).

FV Altheim - FV Ravensburg II 1:0 (1:0). - FVA: Reuter - Maier, C. Weber, Springer, Pfister (60. Schrode) - Gaupp (70. Schwörer), Butscher, Reck, Hahn, - Geiselhart (90. +2 Locher), Spies (87. Mazzola). - FVRV II: Borgelott - Fitz (79. Zimmermann), Bayo, Walter (89. Di Modugno)- Maucher, Lauenroth, Fetscher, Reger (21. ) - Hettel - Abeselom (68. Becker), Cesay. - Tor: 1:0 Timo Reck (14.). - Zuschauer: 250. - SR: David Kaiser (Erlenmoss).