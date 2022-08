Realismus-Ausstellung in der „Fähre“ endet bald

Nur noch bis zum 28. August ist die große Sommerausstellung „Spielarten des Realismus“ in der Städtischen Galerie „Fähre“ zu sehen, bis sie ihre Pforten schließt. Gezeigt werden in der vielbeachteten Schau, zu der auch ein Begleit-Katalog erschienen ist, Werke von sechs unverwechselbaren Künstlerinnen und Künstlern: Volker Blumkowskis skurrile Bildwelten zählen schon zu den Klassikern der figürlichen Malerei im Südwesten. Eckart Hahn kreiert bitterböse Kommentare zum Zustand unserer Welt ebenso wie arkadische Utopien, während die Arbeiten von Nicolas Schützinger und Birgit Feil ein lakonischer Alltags-Realismus auszeichnet, der den ganz normalen Menschen zum Thema hat. Auch bei Tibor Pogonyi steht der Mensch im Mittelpunkt, allerdings in einem symbolistischen Realismus altmeisterlicher Prägung. Und Jiyun Cheon schließlich arrangiert in stuppender Technik irritierende Szenen in barocken Interieurs. Die Ausstellung spiegelt das menschliche Leben in all seinen Facetten – das Banale wie das Verrückte, das Traurige wie das Heitere, das Offensichtliche und das Rätselhafte. Die Ausstellung dauert noch bis zum 28. August und ist dienstags bis sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet; der Katalog kostet 10 Euro. Infos beim Städtischen Kulturamt, Telefon 07581/207-160.