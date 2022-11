„Raus aus der Komfortzone!“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein besonderes Abenteuer konnte Elisa Dirlewanger aus der Jahrgangsstufe 2 kürzlich erleben. Fünf Wochen wohnte und arbeitete sie auf einem Hof in Irland, genau in der Mitte zwischen Dublin und Galway. Die Idee eines Auslandsaufenthaltes hatte sie schon länger gehabt. „Ich wollte einfach mal was anderes sehen“, sagt sie. Gemeinsam mit Englischlehrerin Nicole Steurer, die am Störck-Gymnasium unter anderem für Auslandsfahrten verantwortlich ist, wurde an der Umsetzung dieser Idee gearbeitet. „Frau Steurer hat eine gute Bekannte in Irland“, erzählt Elisa Dirlewanger. Diese habe dann Plakate mi Elisas Steckbrief an Laternenpfähle, Bushaltestellen und Pinnwände geklebt, bis sich schließlich ein Ehepaar aus Portuma, Irland, meldete, das sich vorstellen konnte, die Schülerin bei sich aufzunehmen.

Wenig später saß Elisa Dirlewanger in einem Flugzeug nach Dublin. Das mulmige Gefühl, alleine in einem fremden Land zu sein, verflog schnell. „Mich hat die Herzlichkeit, die Offenheit der Menschen in Irland von Anfang an beeindruckt“, sagt die Schülerin. Sie arbeitete auf dem Hof ihrer Gasteltern mit, half in einem Second-Hand-Geschäft aus. Auch mit Hilfe ihrer sehr guten Sprachkenntnisse, Elisa besucht den Englisch Leistungskurs, lernte sie schnell viele neue Freunde kennen. Nach den fünf Wochen freute sie sich, wieder zurück in Deutschland zu sein, möchte allerdings schon bald wieder auf Reisen gehen, vielleicht nach Südafrika, wohin sie eine ihrer neuen Freundinnen eingeladen hat. „Ich kann nur jedem raten, einmal rauszugehen aus der Komfortzone, es lohnt sich!“, sagt sie schmunzelnd und ergänzt, „das geht auch ohne viel Geld und große Agenturen, man muss nur ein wenig kreativ sein“.