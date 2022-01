Raubüberfall auf Einkaufsmarkt: Täter bedroht Mitarbeiter mit Waffe

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet, nachdem ein junger Mann am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Fuchsgasse in Bad Saulgau einen Verkäufer bedroht und Geld gefordert hat. Der Mitarbeiter verweigerte dies, woraufhin der bislang unbekannte Täter die Flucht ergriff.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat der Täter, der als etwa 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und muskulös beschrieben wird, kurz zuvor das Geschäft. An der Kasse zog der Unbekannte, der eine dicke blaue Jeansjacke, ein schwarzes T- Shirt, eine blaue Hose, schwarze Sneaker, eine schwarze Wollmütze und eine weiße FFP2- Maske getragen haben soll, eine augenscheinliche Schusswaffe und forderte vom Mitarbeiter des Marktes Geld. Als der 20-Jährige ihm dies verweigerte, verließ er prompt den Markt.

Eine sofortige Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Ergreifung des erfolglosen Räubers. Zur Identifizierung des Unbekannten bittet die Polizei um Hinweise. Personen, die sich gegen 19.30 Uhr im Markt aufgehalten haben, werden gebeten, sich zu melden. Auch weitere Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Fuchsgasse Verdächtiges beobachtet haben, oder sonstige Hinweise auf den Täter oder zur Tat geben können, sollen sich unter Telefon 07571/10 40 bei der Kriminalpolizei Sigmaringen melden.