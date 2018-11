Ratsch und Tratsch im „Dohlengässle“ strapazieren die Lachmuskeln

Zur Freude der Veranstalter haben sich „Die Damen vom Dohlengässle“ auch im Rahmen der diesjährigen Mundartwoche als Besuchermagnet erwiesen. Auffallend war die Zahl auswärtiger Besucher, die, folgt man den Autonummern, teils größere Anfahrtsstrecken in Kauf genommen hatten. Gemessen an der überbordenden Stimmung im Saal und dem tobenden Schlussbeifall hatte sich dies jedoch allemal gelohnt.

Der Abend firmierte unter dem Titel „Jetztgrüßgott“, ergänzt durch den trinkspruchverdächtigen Zusatz „Aufs Leba! Eba! Sag i doch!“. Zählten die spitzzüngige Josephe (Dietlinde Ellsässer) und die glubschäugige, etwas unbedarfte Hildegard (Ida Ott), die anfangs in Slapstickmanier auf die Bühnne gestöckelt kamen, etwa zur Spezies der Schnapsdrosseln? Nein, nicht ganz. Zwar war man „ama Klara vom Bodasee“ durchaus zugeneigt. Doch saßen die beiden überwiegend am Kaffeetisch, um die neue Mieterin im „Dohlengässle“ zu erwarten, die als Einstand einen Kuchen spendieren wollte. Klar, dass sie währenddessen Gott und die Welt durch den Kakao zogen und in breitestem Schwäbisch über das Aussehen der „Nuia“ und ihren versprochenen Kuchen spekulierten. Ob der Neuzugang etwa „en Zenka (eine Nase) häb, mit dem ma Zwetschga vom Baum rastupfa könnt“ oder „Simpelsfransa“ , sprich einen Pony, und vielleicht „not se yellow from se egg“ wäre, wie die mit Englisch protzende Hildegard mutmaßte. Besucher, die nicht ganz sattelfest im Schwäbischen waren, hatten bei besonders dialektgefärbten Ausdrücken gewiss Verständnisschwierigkeiten, zumal die Ratschbasen ein enormes Sprechtempo vorlegten. Dass man mit dem „Schprenzkännle“ Blumen goß, war aus der Aktion abzuleiten, doch bei Wörtern wie „dollohrig“ (schwerhörig), „Krombiera“ (Kartoffeln) , „Kugelfuhr“ (Problem) oder „ausloschohra“ (aushorchen) hätte sich wohl mancher einen Dolmetscher gewünscht. Offenbar gut verstanden, weil mit viel Beifall bedacht, wurden jedoch Feststellungen wie „Schaffa g‘hört abgschafft, dass ma Zeit hätt für a g‘scheits G‘schäft“.

Schwäbisches Rentnerdasein

Oder die Umschreibung des Rentnerdaseins durch „Wenn man nemme muaß, wia ma sott, ka ma dua, wia ma will“. Überdies gab‘s Nachhilfe bei der Feststellung, ein liebeshungriger Bewohner des „Dohlengässle“ habe „a Gläuf“ im Nachbarort. „Also a Bussage, a Techtel-Mechtel, an Absacker em Rapsacker“. Unter derlei giftigen Sticheleien und Seitenhieben erschien Emma (Gina Maas) eine dralle Temperamentsnudel, auf der Bildfläche. Statt der erhofften Sahnetorte präsentierte sie einen plastikverpackten Hefezopf, den sie als „Mülltaucherin“ unter dem Motto „Taste the waste“ - „Probier‘s doch mal mit Abfall“ aus der Tonne des Supermarkts Rewe gefischt hatte.

In schwäbisch-englischem Kauderwelsch mit rollendem „R“ stellte sie sich als gewandte Weltenbummlerin vor, deren Mutter „von dr Alb ra“ stamme. Sogar im australischen Outback, einer trostlosen Wüstengegend, sei sie schon gewesen, die so weit von jeglicher Zivilisation entfernt liege. Beim Verzehr ihres Anteils am verabscheuten Hefezopf konnten Dietlinde Ellsässer und Ida Ott einmal mehr ihre parodistische Ader ausleben: Als Pokerface mit Würgeanfällen die eine, mit spitzen Zähnen und vorquellenden Augen die andere.

Bereits zuvor hatten sich Josephe und Hildegard als stimmsichere Sängerinnen erwiesen. Jetzt erweiterte Emma das Duo zum wohlklingenden Terzett mit bekannten Melodien und selbst gestrickten Texten. Zu dritt machte es noch viel mehr Spaß, über gewisse Zeitgenossen wie Trends herzuziehen, wobei es auch mal unter die Gürtellinie ging. Das Ende des Abends kündigten die Damen durch ein kräftiges „Jetztgrüßgott“ an, verbunden mit dem Wunsch auf ein gemeinsam gesungenes Lied – „Ade zur guten Nacht“ – unmittelbar gefolgt vom Kontrastprogramm: „Zugabe“-Rufe unter ohrenbetäubendem Gepfeife und Getrampel.