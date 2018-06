Rat segnet Mammut-Haushalt ab

Der Gemeinderat Bad Saulgau hat am Donnerstag einstimmig die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2018 beschlossen. Der Plan sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 68,3 Millionen Euro vor. Etwas über 57,3 Millionen Euro davon entfallen auf die laufenden Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt und fast 11 Millionen Euro auf Investitionen und den Kapitaldienst im Vermögenshaushalt.

Der Haushalt ist geprägt durch hohe Einnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, aufgrund einer guten Steuerentwicklung, aber auch durch hohe Investitionen. Sie summieren sich inklusive der nicht verbrauchten Mittel aus den Vorjahren auf über 15 Millionen Euro.

Wie bereits im vergangenen Jahr nutzten die Fraktionen die Sitzung zu einer Bilanz und einem Ausblick auf die Kommunalpolitik. Zum zweiten Mal stellten die Fraktionen wieder vier gemeinsame Anträge. Der Gemeinderat forderte darin ein frühzeitigeres Einbringen und eine intensivere Vorberatung künftiger Haushaltspläne, die Einrichtung eines Arbeitskreises „Schulcampus Ü 10“, ein pädagogisches Konzept im Vorfeld des Umbaus der Gebäude des Schulverbundes und die Erstellung einer Konzeption für Kindertagesstätten.

Die gemeinsamen Anträge konnten bereits in der Haushaltssitzung beschlossen werden. Zum von Klaus Nerlich (CDU) eingebrachten Antrag für einen Arbeitskreis „Schulcampus Ü 10“ bemerkte Bürgermeisterin Doris Schröter, dass eine von Nerlich vorgeschlagene Beteiligung an der Planung beim Mint-Exzellenzgymnasium – ein Oberstufengymnasium in Landesträgerschaft für besonders begabte Schüler im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik im früheren Aufbaugymnasium – nicht möglich sei. Die Stadt wolle das Landesprojekt aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen. Auf dem Weg sei auch die Vorstellung des pädagogischen Konzepts für den Umbau der beiden Gebäude des Schulverbunds. Armin Masczyk, Leiter des Schulverbunds, werde das Konzept in der nächsten Sitzung des Sozialausschusses vorstellen. Karl-Heinz Birzer (Freie Wähler) hatte im Antrag kritisiert, dass es wenig Sinn mache, das Gebäude ohne pädagogische Konzeption umzubauen. Eine frühere und intensivere Haushaltsvorberatung an einem Samstag hatte Wolfgang Lohmiller (Grüne/Junge Liste) vorgebracht. Den Antrag eine Konzeption für Kindertagesstätten zu erstellen (Wolfgang Schuttkowski, SPD), ergänzte Doris Schröter mit der Idee, diesen Prozess extern begleiten zu lassen.

Für Diskussionsstoff werden eher strittige Anträge der Fraktionen sorgen. Die CDU fordert einen gemeinsamen zusätzlichen Budgettopf für die Teilorte und will den Beibehalt der unechten Teilortswahl.