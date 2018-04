Rat beschließt Reduzierung der Krämermärkte

Der Gemeinderat Bad Saulgau hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Reduzierung der Krämermärkte in der Bad Saulgauer Innenstadt von vier auf zwei beschlossen. Die Satzungsänderung mit Gültigkeit ab 1. Juli dieses Jahres sieht vor, dass die beiden Krämermärkte auf die Markttage der Flohmärkte verlegt werden.

Der Aufsichtsrat der Tourismusbetriebsgesellschaft (Tbg), die für die Organisation der Bad Saulgauer Märkte zuständig ist, hatte bereits Ende November 2017 dem Gemeinderat empfohlen, die Marktsatzung entsprechend zu ändern. Grund für die Reduzierung sei gewesen, dass bei den Krämermärkten nur noch ein eingeschränktes Sortiment angeboten werde und deshalb die Anzahl von Käufern gesunken sei. Laut der Sitzungsvorlage im Gemeinderat soll mit der Zusammenlegung der Märkte mit den Flohmärkten eine höhere Kundenfrequenz erreicht werden.

Händler fürchten um Kunden

Als Ende November die Marktbeschicker von der Tbg per E-Mail über die geplante Reduzierung in Kenntnis gesetzt wurden, fielen die Markthändler aus allen Wolken. „Die Markttage fehlen uns dann. Bei uns geht es auch um Arbeitsplätze“, sagte Markthändler Rudolf Kleinknecht aus Riedlingen. Vor allem mit der Zusammenlegung der Krämermärkte mit den Flohmärkten haben die Markthändler ihre Probleme. „Ein Flohmarkt hat doch einen ganz anderen Charakter. Da werden gebrauchte Sachen von Privatleuten gekauft“, so Kleinknecht, der befürchtet, bei einer Reduzierung seine Stammkundschaft zu verlieren.

Die Fachgruppe Einzelhandel im Gewerbeverein Unser Bad Saulgau (UBS) hatte sich vor wenigen Wochen mit einem Schreiben an die Verwaltung und den Gemeinderat für eine Beibehaltung der vier Krämermärkte ausgesprochen. Für die Einzelhändler sei es unumstritten, die jetzige Form der Krämermarkte zu verändern und aufzuwerten, ohne jedoch die Anzahl zu reduzieren. „Eine Reduzierung nur noch auf die Flohmarkttermine sehen wir als kritisch. Deshalb würden wir gerne die Anzahl der Markttage beibehalten“, so Baykal Ünal, Vorsitzender der Fachgruppe Einzelhandel, im Schreiben. Die Einzelhändler schlugen eine Neuordnung der Standflächen vor. Bei dieser Neuordnung der Standflächen sollte der Krämermarkt nicht mehr auf dem Marktplatz stattfinden, sondern ausschließlich für den Wochenmarkt zur Verfügung stehen. Dies unterstrich in der Gemeinderatssitzung Stadtrat Klaus Nerlich (CDU): „Kein Krämermarkt auf unserem Marktplatz. Er ist unser Wohnzimmer.“ Stattdessen könnten die Stände die Flächen in der unteren Hauptstraße, der Bachstraße oder auf dem Kirchplatz nutzen.

Der Gemeinderat stimmte der Satzungsänderung zu, die ab 1. Juli in Kraft tritt. Die Zusammenlegung der beiden Märkte ist zunächst auf ein Jahr begrenzt. Sollte dann festgestellt werden, dass sich die Zusammenlegung nicht bewährt, soll nach anderen Lösungen gesucht werden.