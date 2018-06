Rang elf bei der Premiere

Jule Sauer (Mengens Triathleten) hat bei ihrem ersten Start im Europacup in Kitzbühel den elften Platz belegt. Am Start waren am Fuße der „Streif“, der berühmt-berüchtigten Ski-Weltcupstrecke, die 70 Topathleten der Jahrgänge 1999 bis 2002, also der Jugend und Juniorinnen aus Europa aber auch aus Australien und Südafrika. Als Angehörige des Jahrgangs 2001 gehörte Jule Sauer zu den jüngsten Athletinnen am Start.

Das Rennen, dessen Rahmenbedingungen denen eines Weltcuprennens glichen, und so überzeugen konnte, war zweigeteilt in Halbfinale und Finale. Zunächst standen zwei Halbfinalrennen an, aus denen sich die jeweils 15 besten Starter für das Finale qualifizierten. Alle Rennen wurden über die Distanzen 500 Meter Schwimmen, zwölf Kilometer Rad fahren und 3,3 Kilometer Laufen ausgetragen. Im ersten Halbfinale erwischte Jule Sauer ein gutes Schwimmen und kam im Mittelfeld aus dem Wasser. Zwar verpasste sie die erste, zehnköpfige Gruppe, doch saß sie in der 15-köpfigen Verfolgergruppe. Auf der Radstrecke - vier Runden durch einen welligen Kurs in Kitzbühel - blieb in etwa alles gleich, sodass die Laufstrecke über die Platzierungen entscheiden musste. Auf der abschließenden Laufstrecke spielte Jule Sauer ihre Stärke in dieser Disziplin aus und qualifizierte sich als Elfte für das Finale.

In diesem Finale am Sonntag zeigte sie sich auf der Schwimmstrecke verbessert und konnte sich aus den großen „Prügeleien“ heraushalten. Allerdings ging es dieses Mal beim Wechsel schief. Jule Sauer hätte locker die erste Radgruppe erreicht, verpasste diese aber, weil sie Probleme beim Anziehen der Schuhe hatte. Deshalb saß sie am Ende nur in einer Verfolgergruppe. Die erste Gruppe machte auf dem Rad reichlich Druck, sodass die weiteren Verfolgerinnen nicht aufschließen konnten.

Ärger über verpatzten Wechsel

Jule Sauer versuchte ihre Gruppe immer wieder zum Fahren zu animieren, war aber alleine recht machtlos. Am Ende fehlten beim Wechsel knapp 40 Sekunden auf die Spitze. Doch Jule Sauer, die als Sechzehnte wechselte, sammelte noch einige Konkurrentinnen auf und beendete das Rennen auf Rang elf.

„Ich bin eigentlich ganz zufrieden“, sagte Jule Sauer nach dem Zieldurchlauf, „vor allem, weil ich in der Vorbereitung oft krank und angeschlagen war. Natürlich ärgere ich mich, dass ich beim Wechsel meinen Schuh nicht angekriegt habe. Das hat sicher eine noch bessere Platzierung verhindert.“

Ihren nächsten Start absolviert die Mengener Starterin in der Albgold-Liga bei den deutschen Meisterschaften am ersten Juli-Wochenende in Grimma.