Randalierer verletzt Polizisten

Ein 22-Jähriger Mann hat in einer Gaststätte in Bad Saulgau einen Polizeibeamten leicht verletzt. Der wollte den Mann abführen, weil er in der Gaststätte randaliert hatte.

In einer Gaststätte in der Innenstadt von Bad Saulgau ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 22 Jahre alter Mann verhielt sich anderen Gästen gegenüber unangemessen. Beim Versuch, den erheblich alkoholisierten Mann auf sein Fehlverhalten hinzuweisen, wurde dieser gegenüber einem Gaststättenbesucher aggressiv und ergriff ihn am Hals. Der Randalierer wurde durch die hinzugerufene Polizei aus der Gaststätte gebracht. Der Mann leistete Widerstand und beleidigte einen Polizisten. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt. Gegen den Randalierer wird nun wegen eines Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt.