Ramponiertes Verkehrzeichen wird zur Gefahr

Nachdem eine 40 Jahre alte Autofahrerin am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr einem in die Braunenweiler Straße in Kleintissen ragenden Verkehrszeichen nicht mehr ausweichen konnte, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter fuhr zuvor an der Einmündung Dürnauer Straße in die Braunenweiler Straße gegen das auf der Verkehrsinsel angebrachte Schild und flüchtete anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Das Verkehrsschild ragte nach dem Unfall gefährlich in die Straße, wodurch die 40-Jährige das Hindernis trotz Vollbremsung touchierte und sich die Fahrzeugseite vollständig zerkratzte. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/48 20 zu melden.