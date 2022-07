Raiffeisenbank blickt auf erfolgreiches Jahr

Die Raiffeisenbank Bad Saulgau hat jüngst ihre Mitglieder, Kunden und Geschäftspartner in das Stadtforum eingeladen, um im Rahmen der Generalversammlung den Jahresabschluss 2021 zu präsentieren, aber auch die Strategie der zukünftigen Entwicklung der Bank zu skizzieren. Gut gefüllt war der große Saal, worüber sich der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Landig bei der Begrüßung freute.

Eine feste Größe im Bericht der beiden Vorstände Thomas Dannegger und Thomas Luib ist die einleitende Betrachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und das konjunkturelle Umfeld in Deutschland, Europa und weltweit. Trotz Corona entwickelte sich die Wirtschaft gut, allerdings waren schon die Zeichen der Preisentwicklung bei Rohstoffen und Rohöl mit der einhergehenden Inflationsentwicklung deutlich, so das Fazit. „Es war kein leichtes Jahr – das weiterhin existierende Niedrigzinsumfeld und die ausufernde Regulatorik forderte von uns einen hohen Ressourceneinsatz“ so Thomas Dannegger. „Im Kontext dieser Rahmenbedingungen können wir von einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2021 berichten“ so das zufriedene Statement der beiden Vorstände, die die wichtigsten Zahlen des Jahresabschlusses vorstellten. In der Tat setzte die Bank die solide Entwicklung der Vorjahre fort und erhöhte die Bilanzsumme um 4 Millionen Euro auf 238 Millionen Euro. Das Wachstum kam aus dem Kreditgeschäft, während auf der Einlagenseite ein leichter Rückgang zu verzeichnen war. So ist das Kundenkreditvolumen um 17 Millionen auf 172 Millionen Euro gestiegen und liegt damit deutlich über dem Wert der Marktvergleichsgruppe und des Verbandes.

Erstmals die halbe Milliardenmarke überschritten hat das betreute Kundenvolumen, die Gelder, die die Kunden bei der Bank und den Verbundpartnern angelegt haben. Mit nun 509 Millionen Euro wuchs dies um 39 Millionen. So konnte trotz der schwierigen Marktsituation wieder ein Betriebsergebnis vor Bewertung in Höhe von 1,2 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Ein wichtiger Indikator über die Entwicklung und Zukunftsfähigkeit einer Bank ist die Eigenkapitalausstattung, die dank der guten Geschäftsentwicklung weiter gestärkt werden konnte und mit nunmehr 22,4 Millionen Euro die verschärften Anforderungen der Bankenaufsicht komfortabel erfüllt. Bei einer derart positiven Entwicklung nahm es kein Wunder, dass die Versammlung dem Jahresabschluss und der Verwendung des Bilanzgewinnes zustimmte, eine Dividende von 2,5 Prozent beschloss und den Vorstand und Aufsichtsrat entlastete.

Ein bedingt optimistisches Bild zeichneten die Vorstände beim Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022. Das Jahr, das bisher geprägt ist von Auswirkungen der Corona-Krise, des Ukraine Krieges und der Inflation ist mit vielen Unsicherheiten belastet, was auch nicht spurlos an den Regionalbanken vorbei gehen wird. „Sorge machen uns die explodierenden Baupreise einhergehend mit den stark steigenden Kreditzinsen“ so Vorstand Thomas Luib, der es an dem Beispiel festmachte, wonach ein Kunde für ein Baudarlehen mit 500 000 Euro im Januar noch eine monatliche Rate von 1250 Euro aufzubringen hatte, für die er derzeit 2100 Euro zahlen muss. „Bauen wird langsam unbezahlbar“ war sein Fazit.

Die Suche nach alternativen Ertragsquellen war 2021 erfolgreich. Zur nachhaltigen Sicherung der Ertragslage der Bank gehören auch eigene Investitionen, wie in Photovoltaikanlagen, in den Umbau der Hauptstelle und die Erstellung eines Lebensmittelmarktes in Bodman, der langfristig vermietet, für gute Rentabilität sorgt.

Bei den turnusgemäßen Wahlen gab es einen Generationenwechsel im Aufsichtsrat. Nach 30-jährigem Engagement in diesem Gremium verzichtete Albert Dehn auf eine Wiederwahl. Für ihn wurde Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Christian Lott neu ins Aufsichtsgremium gewählt. Der frühere Verbandsprüfer des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes und heutige Bereichsleiter der Raiffeisenbank Bad Saulgau Florian Stark wertete in seiner Laudatio die Arbeit von Albert Dehn und zeichnete ihn im Namen des BWGV-Präsidenten Roman Glaser mit der Raiffeisen-Schulze-Delitzsch Medaille aus.