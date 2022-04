RadService-Punkte in Mengen installiert

Insgesamt vier RadService-Punkte hat die Stadt Mengen im Rahmen der Förderung durch die Initiative RadKULTUR des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg im März 2022 installiert. Eine weitere, fünfte RadService-Station gibt es bereits am Lindenplatz im Ortsteil Blochingen.

Dank der RadService-Punkte können nun Radler sicherer und flexibler mit dem Fahrrad unterwegs sein, denn an den Stationen gibt es schnelle Hilfe im Falle eines platten Reifens, lockerer Schrauben oder einfach wegen eines falsch eingestellten Sattels. Drei der RadService-Punkte sind zentral, am Bahnhof, am Kreuzplatz sowie am Jugendhaus, und ein weiterer vierter Punkt am Bürgerhaus in Ennetach, installiert, sodass im gesamten Stadtgebiet und darüber hinaus die Möglichkeit zu einem kurzen Sicherheitscheck oder einer unkomplizierten Reparatur besteht.

Die RadService-Punkte sind eine dauerhafte Einrichtung in der Stadt Mengen und enthalten Werkzeuge für kleinere Reparaturen und eine Luftpumpe. Damit immer alles seine Ordnung hat, hat die Stadt mit verschiedenen örtlichen Fachgeschäften Stations-Patenschaften für die einzelnen RadService-Punkte vereinbart. Die Patenschaft für den RadService-Punkt am Jugendhaus in Mengen hat das ZweiradCenter Bacher übernommen. Am Kreuzplatz ist Radsport Walser Stationspate, am Bahnhof Intersport-Dietsche und am Bürgerhaus in Ennetach nimmt sich Michaela’s Spielzeuglädele in Kooperation mit Tritscher Büromöbel der Station an. An allen RadService-Punkten steht eine Kontakt-Telefonnummer des Rathauses für etwaige Schadensmeldungen.

Otto Bacher demonstrierte bei einem Außentermin am Jugendhaus in Mengen, dass die RadService-Punkte unter anderem mit einer Luftpumpe mit Manometer (Druckmesser) für alle gängigen Ventile, auch für Kinderwägen und Rollstühle, ausgestattet ist. Bürgermeister Stefan Bubeck begrüßt die Installation der Stationen sehr: „Pünktlich zur Outdoor-und Fahrrad-Saison erweitern wir unseren Service für Radlerinnen und Radler mit einem flächendeckenden RadService-Angebot im gesamten Stadtgebiet und darüber hinaus. Ich lade alle Radler dazu ein, die neuen Stationen auszuprobieren – kostenlos und rund um die Uhr.“